中國境外污染來襲！台南市緊急應變 籲市民自我防護

這波來自中國境外的空污已於中午抵達台南。（擷取自網路）

2025/04/13 13:09

〔記者蔡文居／台南報導〕中國境外空污今天上午來襲，這波空污已於中午抵達台南。台南市環保局啟動緊急應變，加強高污染柴車輛攔檢、洗街作業等措施，籲請民眾做好自我防護，或減少外出活動。