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    中國境外污染來襲！台南市緊急應變 籲市民自我防護

    這波來自中國境外的空污已於中午抵達台南。（擷取自網路）

    這波來自中國境外的空污已於中午抵達台南。（擷取自網路）

    2025/04/13 13:09

    〔記者蔡文居／台南報導〕中國境外空污今天上午來襲，這波空污已於中午抵達台南。台南市環保局啟動緊急應變，加強高污染柴車輛攔檢、洗街作業等措施，籲請民眾做好自我防護，或減少外出活動。

    台南市環保局表示，根據環境部今天上午預報資料顯示，中國境外污染南下，導致粒狀污染物濃度逐漸升高，南市下半天空氣品質將達到橘色提醒（101

    環保局表示，這波空污於上午11時逐時指標污染物細懸浮微粒已達民眾防護預警標準，依規定已請南市教育局、衛生局及社會局依測站警告涵蓋區域，提醒測站周邊敏弱族群做好防護措施，預估這波境外污染，於今天晚間起影響逐漸趨緩，提醒民眾外出活動多留意空氣品質變化並做好自我防護配戴口罩，或減少外出活動。

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