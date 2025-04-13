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    為雲林沿海再添宗教觀光能量 台西安西府文化行政大樓上梁

    台西安西府文化行政大樓總工程進度六成。（記者李文德攝）

    台西安西府文化行政大樓總工程進度六成。（記者李文德攝）

    2025/04/13 13:32

    〔記者李文德／雲林報導〕全國張李莫千歲的開基祖廟雲林縣台西安西府，2021年底將丙丁大樓拆除，重新興建為5層樓高文化行政大樓，目前總共工程進度超過6成。今（13 ）日上午廟方舉辦上梁大典，逾70間分靈宮廟參與，場面盛大。廟方表示，預計明年農曆6月前完工，盼大樓成為適合遊客前來的觀光亮點。

    今上梁儀式，安西府主委林清標、雲林縣長張麗善、立委林淑芬、張嘉郡、丁學忠、雲林縣議長黃凱、台西鄉長李文來等人，與70多間宮廟一同見證地方大事，先後經過點梁到最後的上梁儀式後，大家在鞭炮聲中，夾帶著熱烈掌聲，期待新的文化行政大樓盡早啟用。

    林清標表示，安西府丙丁大樓從1971年啟用後，已使用超過50年，過去曾做為香客大樓、行政大樓使用，不過因建築體老舊，管理委員會考量安全問題，決定將舊樓拆除重建，原址新建「文化行政大樓」。

    副主委林志融指出，這棟新大樓佔地近300坪，目前總工程進度突破6成，預計明年農曆6月，趁著張李莫千歲聖誕祝壽前完工，此棟大樓有5層樓高，1樓將作為行政辦公室及香客接待室，2樓作為文物典藏館、3樓則為管委會會議室、影音播放室。

    林志融表示，因應香客、遊客不斷向廟方提出，目前安西府香客大樓多為大通鋪室，希望能有家庭前來觀光也能休憩的場所，因此新大樓4、5樓將作為套房式香客大樓，目前規畫將有超過10間，貼近香客需求。

    林清標表示，期盼新大樓完成後，能夠為地方觀光量能再注入新能量，成為當地的觀光亮點；張麗善表示，安西府能為當地投入心力讓沿海地區提升宗教觀光量能值得肯定，特別是安西府從台61線西濱快速道路下來2分鐘就能抵達，因此盼帶動「香客轉遊客，遊客轉常客」的模式，未來將持續投入資源，為沿海地區帶動經濟效益。

    台西安西府舉辦文化行政大樓上梁大典，場面盛大。（記者李文德攝）

    台西安西府舉辦文化行政大樓上梁大典，場面盛大。（記者李文德攝）

    台西安西府舉辦文化行政大樓上梁大典。（記者李文德攝）

    台西安西府舉辦文化行政大樓上梁大典。（記者李文德攝）

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