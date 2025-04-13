為什麼移工放假都愛衝八卦山？免門票、能吹風拍美照

移工從火車站搭計程車上山，到大佛牌樓前下車，再沿參佛步道走到大佛前。（記者張聰秋攝）

2025/04/13 13:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕八卦山大佛風景區近年人氣不減，連外籍移工都讚不絕口，成了他們假日放風的首選勝地。今天星期天，即使是陰天，沒有露出大太陽，但包車成團到此一遊的外籍移工還是很多，更有團體遊的遊覽車一車緊跟一車集體出遊。移工遊客說，這裡不用門票，風景美，好玩、好拍，跟朋友一起上山吹風、曬太陽，聊天吃美食，很享受放假休閒的時光，來幾次都不膩！

記者實地走訪，遇見多組來自台中、彰化的印尼籍與越南籍移工，也有泰國、菲律賓等不同國家，其中4位印尼籍女移工表示，已經來了3次，百玩不厭。她們相約在彰化火車站碰面，再共乘計程車上山，每趟車資150元，四人分攤每人不到40元，不但划算，還能沿路聊天、賞景。她們說，八卦山空氣清新、風大陽光足，能和朋友一起吹風曬太陽、拍照打卡、野餐聊天，是難得的放鬆時光。

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在彰化火車站排隊載客的計程車運將也說，假日生意特別好，不少移工約2至4人共乘，跑一趟150元，運氣好還能順道接到要下山的乘客，一天可跑5趟以上。

運將們觀察也發現，八卦山離火車站不遠，共乘計程車的分擔車資也不貴，大佛風景區開放式戶外空間免入園門票，風景美、空氣也好，登高可俯視彰化平原，還可跟大佛一起拍照，自在享受這片舒適又好拍的休閒天地，疫情前早已移工放假旅遊的熱區，疫情期間一度跌到谷底，近1、2年來移工遊客明顯回流。

除了移工小團體，今天的八卦山停車場也擠滿大型遊覽車，外縣市遊客成團來訪，一到現場就直奔大佛前參拜、拍照。現場不分國籍，移工與本地遊客混雜其中，讓整個風景區宛如「小型聯合國」十分熱鬧。

新住民朋友帶著同鄉的移工前來八卦山遊玩，大佛一定要朝聖。（記者張聰秋攝）

團體遊客集體到八卦山玩，停車場停滿遊覽車。（記者張聰秋攝）

八卦山大佛風景區依然是彰化縣熱門旅遊景點，不分國籍，遊客絡繹不絕。（記者張聰秋攝）

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