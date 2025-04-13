台東首次雙層巴士旅遊開箱 風雨中旅行也開心

豆大雨點打臉，但體驗實在太新鮮，看同伴彼此狼狽又有趣，乘客自稱「風雨旅行團」。（記者劉人瑋攝）

2025/04/13 12:42

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府交通及觀光發展處從11日起舉行連續3天的雙層巴士旅遊，一人800元的遊程全在南迴線，首次推出消息傳開立即被訂滿，只是近期交觀處實在流年不利，泰國到台東飛機首航遇側風，飛機改降高雄再轉台東，成高雄到台東直航，雙層巴士又是遇到下大雨，今天溫度還是斷崖式下墜，所幸不減遊客興致。交觀處表示，遊程受歡迎，有意續辦。

主打著南迴線遊輪式旅程的路線，甫推出就被訂空，幾乎全都是消息靈通的台東銀髮族，路線開始於大武火車站接旅客上車，接著出發達仁南田、台東最南端的阿塱壹古道入口稍做停留，午餐後回程並在多良車站外「最美公車亭」打卡，終點站在金崙泡湯或下午茶，但凡雨天則改為室內手做課程。

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交觀處思索過行程的雨天備案，偏雙層巴士的關鍵就在天候，近來3天只有昨天天氣較佳，遊程首航當天就遇上強陣雨，一車的阿公阿嬤本在頂層看山景、看海湧，暴雨驟至全員淋成落湯雞、四處走避，但遊客說「實在很好笑又很有趣，坐車能夠被淋得這麼狼狽也真新鮮」有人與同行人互相嘲笑朋友模樣。

也有遊客說，這種遊程本來就和「優雅」八竿子打不著，天晴時，被吹得一頭亂髮，下雨天又淋得一身濕。在車輛行進方向下，風雨最甚者就屬頂層最後一排，雨滴幾乎是斜下直打臉部，3、4名遊客撐傘、穿雨衣擋下直撲的雨勢，但仍笑鬧說道︰「這是風雨旅行團、風雨生信心」。

遊程雖安排幾處停駐點，如阿塱壹與南田、金崙等部落，卻被遊客抱怨「像走馬看花」、「好想多走一個小時」，但也清楚，800元包一餐還接近一天行程還想要深度旅遊，實在要求多了。

交觀處長卜敏正說，有鑑許多巴士旅行多在縱谷與海岸線卻不見南迴遊程，實則金崙車站每日約千人進出皆為南部長輩前來泡湯，假日3、4千人，可見南迴並非不吸引人，只缺透過巴士將各點串連。

卜敏正說，南迴旅遊賣點不僅是各景點與部落，美麗的海岸線也十分吸引人，這才特地租來高雄客運雙層巴士，想讓遊客體驗海浪近距離拍打，能以更高、開闊且悠閒的視野看清海景，更有別於乘坐一般車輛，只是成本十分高，且遊程多數由縣府補助，一推出就被訂光，還有許多外地客來電想參與，未來會繼續選在氣候較穩定的春秋2季繼辦。

今天的海是什麼顏色，全看天氣。（記者劉人瑋攝）

今天的海是什麼顏色，全看天氣。（記者劉人瑋攝）

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