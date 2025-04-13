以修代買 南市開辦家電維修培訓課

南市環保局開辦「家電維修培訓課程」，推廣「以修代買」，減少電子廢棄物。 （圖由南市環保局提供）

2025/04/13 12:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局開辦「家電維修培訓課程」，今天於北區振興里活動中心首次試辦，共有17位對家電維修有興趣的民眾參與。南市環保局表示，透過課程培訓，讓學員學習家電維修的基本技能，也能在日常生活中實踐「以修代買」理念，延長家電使用壽命，減少電子廢棄物，為環保盡一份心力。

環境淨零永續科長鄭華安表示，家電維修培訓課程是首次開辦，目前為試性質，未來將視民眾參與及成效，再決定是否擴大舉辦。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，這次課程強調廢棄資源再利用，從用電安全基礎教學開始，並運用環保局清潔隊回收的報廢家電作為實作教材，讓學員實際動手拆解、檢修與保養電器。「用完就丟」不僅浪費資源也增加廢棄物量，而家電若能簡單檢修或更換零件，往往就能延長使用壽命，減少電子廢棄物，為環保盡一份心力。

環保局長許仁澤表示，這次課程為期3天，都安排在星期日，方便有興趣的民眾能夠全程參與，並且邀請具備豐富實務經驗的講師及助教小組式教學，技術傳授電器維修技能。期待學員結訓之後，不只將所學運用在家庭當中，也期待能夠往外擴散成為社區的家電修繕小尖兵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法