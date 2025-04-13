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    因應美國關稅衝擊 鼎泰豐徵「服務員50K」打趴餐飲業界管理幹部

    勞動局說，餐飲業龍頭鼎泰豐釋出140份工作機會，其中餐飲服務員的月薪高達50K，薪資相較其他餐飲業界管理幹部更高。（資料照）

    勞動局說，餐飲業龍頭鼎泰豐釋出140份工作機會，其中餐飲服務員的月薪高達50K，薪資相較其他餐飲業界管理幹部更高。（資料照）

    2025/04/13 12:23

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市勞動局因應美國關稅政策衝擊，並為活絡就業市場做出準備，從明天起至18日每天都有就業徵才活動，共有17家企業廠商提供850個就業機會，包括鼎泰豐、老爺榮康、台北喜來登大飯店、全聯、微笑單車、中興保全及照顧服務等，其中餐飲業龍頭鼎泰豐釋出的服務員職缺，薪資高達5萬元。

    台北市勞動局表示，明天的就業徵才活動在景美就服站舉行，15日分別在北投、艋舺就服站就服站，16日在景美、內湖就服站，17日在艋舺、南港東明就服站舉辦，18日在西門就站舉辦，除15日艋舺站下午1點開始外，其他場次皆為下午2點至4點。

    勞動局指出，參與徵才的廠商有包括鼎泰豐、老爺榮康（北投老爺酒店）、寒舍餐旅 （台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店）、米塔集團、美樂食餐飲、漢記（朱記餡餅粥）、統一多拿滋、統一生活事業（康是美）、統康生活事業、全聯、統一速達、微笑單車（捷安特YouBike） 、中興保全、專心長照、永欣長照、愛關懷長照、安馨長照等共計17家企業，詳情可電洽 23085231。

    勞動局也強調，餐飲業龍頭鼎泰豐於15日在艋舺站舉辦徵才，並釋出140份工作機會，有餐飲服務專員、收銀、餐廳整理員、料理廚師、洗碗作業員等職缺，其中餐飲服務員的月薪高達50K，薪資相較其他餐飲業界管理幹部更高。

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