竹縣公立暨非營利幼兒園招生 5月9日開放線上查詢缺額

新竹縣公立暨非營利幼兒園5月就要聯合招生，5月9日開放線上查詢缺額，公立幼兒園下午4點後還會提供延長照顧服務，就算只有1名幼兒也會開班。（記者黃美珠攝）

2025/04/13 12:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣114學年度公立與非營利幼兒園共95園將於5月辦理聯合招生，5月9日起，家長上「新竹縣政府雲端聯合服務中心~公立暨非營利幼兒園招生平臺」，就可查詢各公立及非營利幼兒園的各園缺額。

縣府教育局表示，前述相關的報名登記作業，除跟往年一樣採網路跟現場雙軌並行報名的機制外，抽籤後的報到作業，這次也將增加網路報到的方式，讓家長自行決定屆時要網路報到還是現場報到。

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另外，考量雙薪家庭托育需求，公立幼兒園會開辦下午4點後的延長照顧服務，而且是「1人即開班」！每小時家長僅需負擔35元，寒暑假也有收托服務。

縣府教育局表示，這次參與聯合招生的公立幼兒園，包含鄉鎮市幼及其分班，總共有86園，非營利幼兒園則有9園。

其中因新增竹北市「博愛非營利幼兒園」4班、湖口鄉「王爺壟非營利幼兒園」10班。2到3歲專班部分則有新豐「福興國小附設幼兒園」、新埔「新埔鎮立幼兒園」各新增1班，所以這次參與招生的共有95園。

縣府表示，招生登記依對象分「優先入園」跟「一般入園」2階段作業。

優先入園者的登記，都是各園現場辦理，時間是5月15、16日早上9點到下午4點，以及5月17日早上9點到中午12點。5月17日下午2點抽籤，當天下午3點半以後就開放查詢錄取結果。

一般入園者的網路登記時間是5月22日早上9點到5月23日下午4點。若是到各園現場登記，時間則是5月23日早上9點到下午4點、5月24日早上9點到中午12點。5月24日下午2點辦理抽籤，當天下午3點半過後，家長就可逕行到招生平臺查詢錄取結果。

縣府教育局強調，為免影響其他幼兒登記或遞補權益，每名幼兒登記公立與非營利幼兒園都以各1園為限，抽籤後若同時錄取公立幼兒園與非營利幼兒園，只能選擇1園報到。

前述作業因新竹縣有導入數位發展部個人化資料自主運用（MyData）平臺，建置「公立暨非營利幼兒園招生平臺」，所以家長可連結「新竹縣政府雲端聯合服務中心（網址：https://eservices.hsinchu.gov.tw/kid）」查詢招生簡章及各園招生名額，並掌握整個招生的相關流程。

新竹縣公立暨非營利幼兒園5月就要聯合招生，5月9日開放線上查詢缺額，公立幼兒園下午4點後還會提供延長照顧服務，就算只有1名幼兒也會開班。（記者黃美珠攝）

包含今年初啟用的竹北市博愛非營利幼兒園等在內，114學年度，新竹縣共有95園的公立暨非營利幼兒園要聯合招生。（記者黃美珠攝）

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