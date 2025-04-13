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    新北浴佛節慶典登場 副市長朱惕之致贈「慈悲喜捨」匾額

    新北市副市長朱惕之（右2）與新北市佛教會理事長如乘法師（右1）一同浴佛祈福，祈願風調雨順、人民平安。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長朱惕之（右2）與新北市佛教會理事長如乘法師（右1）一同浴佛祈福，祈願風調雨順、人民平安。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/13 11:54

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市佛教會主辦「浴佛節慶典大會」今（13）日在三重綜合體育館舉行，現場邀集全市僧眾與信眾共襄盛舉。副市長朱惕之代表市長侯友宜出席，參與浴佛儀式並致贈匾額「慈悲喜捨」，向佛教界致敬，感謝其長年深耕公益、推動市政、淨化人心。

    朱惕之表示，今年已是新北市連續第28年舉辦浴佛大典，象徵淨化心靈、促進社會和諧，深具宗教及文化意義。新北佛教會多年來與市府攜手合作，尤其連續15年捐助新北市「實物銀行」善款，總金額超過千萬元，協助弱勢家庭渡過難關。

    朱惕之指出，新北65歲以上市民已達78萬人，高齡照護成為市政重點工作之一。今年佛教會再捐贈100萬元，推動「長照機構聊藝療」計畫，透過桌遊與藝術活動，促進長者與社會的互動連結，提升生活品質。

    浴佛節現場同時也舉行匾額頒贈儀式，朱惕之代表市長向四間在地寺廟表達感謝，分別為新店妙祥禪寺「佛光普照」、石碇光明禪寺「慈悲喜捨」、淡水興音寺「大悲願心」與三峽禪光寺「莊嚴無上」，肯定其在文教、慈善與社會服務上的卓越貢獻。

    民政局長林耀長補充，浴佛節不僅是佛陀誕辰紀念日，更是傳遞佛陀慈悲與智慧的重要時機。感謝佛教會及各寺院在防疫期間也積極捐助物資，展現佛教精神與社會關懷，未來市府也將持續與宗教界合作，建構更安定、祥和、有愛的新北市。

    為籌備這場浴佛節大會，新北市佛教會各寺院、佛教團體分工合作，包括靈鷲山佛教教團、瑞芳金山寺、深坑萬褔寺、淡水千光寺、金山嚴淨寺、禪光寺、聖覺寺、大觀寺、準提寺等，從佈置場地、供養香湯，到安排儀式流程與演出內容，展現佛教團體的凝聚力與共修精神。

    新北市副市長朱惕之提及，浴佛節象徵淨化心靈與促進社會和諧，感佩佛教會長年深耕社會公益。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長朱惕之提及，浴佛節象徵淨化心靈與促進社會和諧，感佩佛教會長年深耕社會公益。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長朱惕之代表侯友宜市長致贈匾額「慈悲喜捨」予新北市佛教會，感謝佛教界長年投入社會公益與市政推動。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長朱惕之代表侯友宜市長致贈匾額「慈悲喜捨」予新北市佛教會，感謝佛教界長年投入社會公益與市政推動。（記者羅國嘉攝）

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