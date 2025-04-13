新北秀朗橋人行道磁磚剝落 4/15起封閉中和往新店機車道施工

新北市秀朗橋中和往新店方向人行道鋪面磁磚大面積剝落，路面殘破不堪，15日起將施工整修。（記者羅國嘉攝）

2025/04/13 11:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市秀朗橋中和往新店方向人行道近期出現大面積磁磚剝落，導致路面殘破不堪；新北市養護工程處長鄭立輝表示，該橋既有鋪面因年代久遠，加上長年熱脹冷縮影響，已出現磁磚破裂等安全疑慮，4月15日至6月13日將針對往新店方向人行道進行鋪面改善工程，每天夜間10時至翌日清晨6時封閉中和往新店方向的機車道，及全天封閉人行道。

鄭立輝指出，秀朗橋既有人行道完工年代已久，經長年熱漲冷縮導致磁磚已有破裂情形，早期多以局部修補改善，此次規劃改採硬度較高的混凝土噴花地坪取代傳統人行道磚，延長使用年限。而此次秀朗橋中和往新店方向人行道鋪面改善工程分成3階段進行。

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鄭立輝說明，第一階段從4月15日至5月18日進行人行道既有鋪面打除及灌漿作業，每日晚間10時至翌日清晨6時，封閉中和往新店方向機車道，機車駕駛請依交維管制措施及義交人員引導改道行駛汽車道，並同時全天封閉往新店方向人行道，步行民眾請改由對向通行。

第二階段從5月19日至6月4日人行道鋪面養護，全天封閉往新店方向人行道，機車維持原動線通行；第三階段則從6月5日至13日進行鋪面噴花及清潔作業，機車駕駛請依交維管制措施及義交人員引導改道汽車道，並同時全天封閉往新店方向人行道，步行民眾請改道由新店往中和人行道通行。

鄭立輝提醒，機車駕駛依交維管制及義交人員引導改由汽車道通行，步行民眾改道則由新店往中和方向的人行道通行。為確保用路人安全，施工期間請遵守現場交維管制措施及義交人員指揮導引通行。

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