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    茄萣濕地8000冬候鳥將返鄉 賞鳥勿擾鳥

    茄萣濕地8千冬候鳥將返鄉。（圖由高雄市公園處提供）

    茄萣濕地8千冬候鳥將返鄉。（圖由高雄市公園處提供）

    2025/04/13 11:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄茄萣濕地去年冬季至今迎來近8千冬候鳥，包括「白秋沙」、「黑頸鸊鷉」、「黑面琵鷺」、「寒林豆雁」等珍稀物種，近期將陸續往北返回家鄉，高雄市公園處提醒，民眾可把握時間到茄萣歡送這些客人，也要注意遵守環保規範，不打擾野生鳥類生活。

    公園處表示，自去年10月候鳥季開啟以來，茄萣濕地已吸引7千至8千隻候鳥前來過冬，根據調查數據顯示，鳥類物種數量已逾50種，僅黑面琵鷺就超過400隻，而雁鴨科數量高達4至5千隻，鷸鴴科則有1千至2千隻。

    公園處指出，這股賞鳥熱潮將持續至4月，今年由於濕地儲水豐富，許多擅長潛水的潛鴨屬也紛紛前來渡冬，除常見琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨和尖尾鴨外，還有500隻至600隻鳳頭潛鴨聚集在此，更難得的是還發現羅文鴨、班背潛鴨的蹤跡，另有2隻稀有「寒林豆雁」，留下度冬至今未曾離開。

    為維護珍貴濕地生態，公園處也呼籲市民朋友在賞鳥過程中遵守環保規範，不打擾鳥類的生活，保持環境清潔。

    茄萣濕地8千冬候鳥將返鄉。（圖由高雄市公園處提供）

    茄萣濕地8千冬候鳥將返鄉。（圖由高雄市公園處提供）

    茄萣濕地8千冬候鳥將返鄉。（圖由高雄市公園處提供）

    茄萣濕地8千冬候鳥將返鄉。（圖由高雄市公園處提供）

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