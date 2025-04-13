大甲媽回鑾 貨車司機賣「我愛媽祖」雞蛋糕表敬仰

小朋友拿著「我愛媽祖」的雞蛋糕，表示「很好吃」。（記者歐素美攝）

2025/04/13 11:32

〔記者歐素美／台中報導〕我愛媽祖！32歲蔡姓貨車司機虔誠信仰媽祖，每年大甲鎮瀾宮媽祖進香遶境，他和太太都會到大甲蔣公路擺攤販售雞蛋糕，並特別打造「我愛媽祖」的模子製作限定版的雞蛋糕，在起駕及回鑾當天表達愛媽祖的心意。

小朋友拿著「我愛媽祖」的雞蛋糕，爸媽還特別為小朋友拍照留念。不少民眾看到「我愛媽祖」的雞蛋糕都覺得很有趣，紛紛買來嚐鮮，最重要的是拍照留念。小朋友表示，「蛋糕很好吃」！

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32歲的蔡先生表示，他和太太都是媽祖的信徒，他平時是貨車司機，太太則是從事行政工作，每年大甲媽進香遶境的起駕及回鑾日，他和太太都會特別到大甲蔣公路擺攤，販售雞蛋糕，去年並特別開模製作「我愛媽祖」的雞蛋糕，一年只賣這兩天，藉此表達對媽祖的敬仰及愛。

大甲媽進香遶境，俯拾皆是一個個媽祖的故事！彰化縣一名80多歲的阿嬤，因行動不便坐著輪椅，由女兒帶來清水區參加平生第一次大甲媽祖進香活動想稜轎腳，沒想到，人潮爆多，一路跟隨，雙手合十，幾次排隊，皆無奈被人潮擠出。清水分局督察組長黃嘉承及即將退休的防治組長顏永椿發現後，協助阿嬤完成心願，阿嬤則一再感謝員警及民眾協助，讓她完成「稜轎腳」的心願，希望身體健康平安。

清水分局防治組長顏永椿今年7月即將退休，他說，調到清水跟隨媽祖10多年，一顆虔誠的心，家人身體健康，有幸跟隨媽祖，為從警生涯記錄一頁史。

32歲的蔡先生平日是貨車司機，在大甲媽進香遶境的起駕及回鑾日，一年兩天賣「我愛媽祖」雞蛋糕，表達對媽祖的敬仰和愛。（記者歐素美攝）

清水警協助80多歲的阿嬤成功「稜轎腳」。（民眾提供）

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