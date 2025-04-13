國教署補助改善高中校園 供學生自主學習多元活用

高餐附中福利社空間改造小組討論室。（教育部提供）

2025/04/13 11:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕108課綱強調學生自主學習，為提供更好的空間及資源，教育部國教署推動「高級中等學校充實自主學習空間及設施計畫」，透過補助學校改造既有較舊或功能單一的空間，提供學生做為自主學習、討論之用，亦可舉辦更多元的活動，促進學習。

如高雄餐旅大學附屬餐旅高中於前年獲得補助，校方利用計畫資源將原福利社空間重新規劃為小組討論室，為學生提供更適合專題實作等課程討論環境，新增的互動式聯網電視使學生能更便利於自主學習及研究；圖書館內還設立了獨立的資訊檢索區，方便學生查詢資料、觀看影音資源及參與線上課程等，顯著提升學校的學習硬體設施。

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而經過空間美化和改造後，學校還積極舉辦美學講座，如瓷盤彩繪、竹編等課程，吸引更多學生參與，並舉辦如「來聽人生故事生命講座」等活動，促進師生共同學習。

此外，虎尾高中也受惠於此計畫，校方將電腦使用區空間改造為自主學習討論區，提升空間使用率，以用於閱讀推廣課程及彈性自主學習相關課程；學校還透過此計畫改造閱覽區為美感空間，使原本使用已久的閱覽區更具有吸引力，成為共學小組的理想場所。

另外，宜蘭高中的圖書館則將舊期刊保存室轉型為教師指導的自主學習場域，同時增設多功能區域，供師生進行共學、小型成果發表、講座等活動，課後也可供學生自發性學習使用，進一步提升學生的自主學習素質。

國教署表示，未來將繼續協助各校營造優質的圖書館閱讀空間，並提升學習環境的整體質感，將美學帶入校園空間改造，致力於培養學生成為「終身學習者」，有效提升學習效率與樂趣，也帶動以學習者為中心的校園規劃設計。

宜蘭高中自主學習教師的指導場域。（教育部提供）

虎尾高中自主學習的閱覽區。（教育部提供）

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