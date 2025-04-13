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    強化地方辦公廳舍、村里集會所耐震 內政部補助逾千件近65億

    雲林縣元長鄉公所。（內政部提供）

    雲林縣元長鄉公所。（內政部提供）

    2025/04/13 11:11

    〔記者林哲遠／台北報導〕為守護民眾的生命安全，內政部今日表示，在921集集大地震後，即開始積極協助各地方政府提升公有建築的耐震能力，從民國102年至今已經補助地方政府辦理辦公廳舍、村里集會所等公有建物的耐震強化作業，累計案件數達1647件，總補助經費高達64億9502萬元。

    內政部指出，台灣地震頻繁，鄉鎮市公所或村里集會所平常不只是民眾洽公、參加活動的重要場所，在天災來臨時，更是災害應變、避難安置的第一線據點，這些建物的安全性與耐震力，攸關大家的日常生活和生命安全，因此強化工作一刻也不能鬆懈。

    為協助地方政府進行耐震補強工程，內政部續指，透過「健全地方發展均衡基礎建設計畫」及「前瞻基礎建設計畫」，提供經費辦理耐震評估、補強、拆除重建或新建作業，不但讓這些建築更安全，也大幅改善空間品質，讓民眾用得更安心。

    內政部說明，以雲林縣元長鄉公所為例，原舊辦公大樓是民國64年所興建的3層樓建築物，整體結構老舊，經過專業鑑定後建議拆除重建，內政部在108年以前瞻經費補助重建，新辦公大樓在今年1月落成啟用，不但讓公所同仁有更好的辦公環境，也提供當地鄉親更便利、安全的洽公空間。

    另外，台南市北區的正覺里活動中心，原建築是民國73年興建，使用近40年，建築物水泥嚴重剝落，影響民眾安全，經鑑定評估後也是建議拆除重建，內政部在110年補助經費，並於112年完工啟用；現在的新活動中心除了是里民的集會場所，也設有社區關懷據點，提供身心障礙者的日間照護服務，讓社區功能更完整。

    內政部強調，過去為減輕地方財政負擔，中央長期補助地方強化公有建物的耐震力，不過，仍有不少老舊建物亟待改善，如今財政收支劃分法已完成修法，地方政府財源增加，也應更積極投入經費，與中央攜手為公有建物安全把關。此外，前瞻計畫114年度的預算尚待立法院審議，呼籲立院盡快排入審查，回應民眾對安心、安全公共空間的期待。

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