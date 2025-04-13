馬公市民黃姓女子突發疾病截肢 馬公市公所多次伸出援手

馬公市長黃健忠與市政顧問王哲遠，連袂探視黃女。（馬公市公所提供）

2025/04/13 11:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕居住在馬公市中央里的黃姓女子，因突發血栓導致雙腿截肢，長期於高雄療養復健，生活起居仰賴唯一親屬弟弟在工作之餘照料，身心與經濟壓力日益沉重。馬公市長黃健忠3度前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院探視黃女，並攜市政顧問王哲遠代表社會各界送達善款新台幣75000元，傳達家鄉市民的溫暖與支持。

此次善款由多位善心人士共同捐助，包括市政顧問王哲遠捐贈新台幣30000元、馬公市民吳姓人士捐贈10000元、馬公市民代表呂蕙羽與薛淑娟女士各捐贈5000元，以及全球人壽保險股份有限公司澎湖服務中心保險專員謝幸涓號召17位同仁，共同捐贈25000元。

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黃健忠市長與王哲遠顧問連袂將善款送至病床前，慰問黃女療養情況，並向其弟轉達社會各界的問候與敬意。黃健忠表示，從首次探視至今，已多次感受到黃女的堅毅與其弟無私的付出。這筆善款雖非巨額，卻是來自馬公各界的一份誠意與力量。他指出，協助需要幫助的市民，是市政團隊責無旁貸的責任，每一次行動都承載著城市的溫度與力量。

馬公市長黃健忠強調，這份關懷不僅止於金額數字，更代表城市共同的情感連結。他呼籲社會持續關注急難與弱勢家庭的處境，讓愛心持續傳遞，讓希望在每一位需要的人心中生根。

黃健忠市長向黃女表達，澎湖鄉親對其病情關懷。（馬公市公所提供）

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