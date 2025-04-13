為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    馬公市民黃姓女子突發疾病截肢 馬公市公所多次伸出援手

    馬公市長黃健忠與市政顧問王哲遠，連袂探視黃女。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠與市政顧問王哲遠，連袂探視黃女。（馬公市公所提供）

    2025/04/13 11:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕居住在馬公市中央里的黃姓女子，因突發血栓導致雙腿截肢，長期於高雄療養復健，生活起居仰賴唯一親屬弟弟在工作之餘照料，身心與經濟壓力日益沉重。馬公市長黃健忠3度前往高雄醫學大學附設中和紀念醫院探視黃女，並攜市政顧問王哲遠代表社會各界送達善款新台幣75000元，傳達家鄉市民的溫暖與支持。

    此次善款由多位善心人士共同捐助，包括市政顧問王哲遠捐贈新台幣30000元、馬公市民吳姓人士捐贈10000元、馬公市民代表呂蕙羽與薛淑娟女士各捐贈5000元，以及全球人壽保險股份有限公司澎湖服務中心保險專員謝幸涓號召17位同仁，共同捐贈25000元。

    黃健忠市長與王哲遠顧問連袂將善款送至病床前，慰問黃女療養情況，並向其弟轉達社會各界的問候與敬意。黃健忠表示，從首次探視至今，已多次感受到黃女的堅毅與其弟無私的付出。這筆善款雖非巨額，卻是來自馬公各界的一份誠意與力量。他指出，協助需要幫助的市民，是市政團隊責無旁貸的責任，每一次行動都承載著城市的溫度與力量。

    馬公市長黃健忠強調，這份關懷不僅止於金額數字，更代表城市共同的情感連結。他呼籲社會持續關注急難與弱勢家庭的處境，讓愛心持續傳遞，讓希望在每一位需要的人心中生根。

    黃健忠市長向黃女表達，澎湖鄉親對其病情關懷。（馬公市公所提供）

    黃健忠市長向黃女表達，澎湖鄉親對其病情關懷。（馬公市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播