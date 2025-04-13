高雄半夜刮狂風 活動帳篷遭吹翻

高雄民族一路一處活動帳篷今天凌晨遭強風吹落，幸未波及路人或車輛。（民眾提供）

2025/04/13 10:38

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（13）日凌晨天氣驟變，突然下雨、刮大風，導致三民區民族一路一處民眾辦活動搭建的帳篷被吹到翻落到馬路上，幸好當時未有人車經過，無人受傷。

三民二分局鼎金所指出，13日凌晨2點許，在民族一路某巷口帳篷遭陣風吹翻，經員警至現場了解，該帳篷為民眾辦理活動所搭建之帳篷，帳篷倒地後，立即由大樓保全及熱心民眾協助將拆解回收，該活動路段已依規定申請路權。

請繼續往下閱讀...

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法