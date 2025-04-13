青年署推永續結合職涯輔導 大學培育時尚人才重「零廢棄設計」

實踐大學將環境保護融入時尚設計中，開設永續循環課程─塑膠袋再生花布工作坊。（教育部提供）

2025/04/13 11:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕全球氣候變遷下，對於淨零碳排、環境永續等概念愈加重視，教育部青年署鼓勵大學將環保永續等概念融入學生職涯輔導一環，如以時尚設計領域著名的實踐大學，就提倡「零廢棄設計」概念，指導學生從工藝技術上促進環保時尚，世新大學也提出ESG相關計畫，積極培育公司治理人才。

台灣為符應淨零國際趨勢，在前年通過《氣候變遷因應法》，納入2050年淨零排放目標。而教育部青年署也推出「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，近2年補助18案與環境永續相關的職涯輔導方案，讓學生接觸聯合國永續發展目標SDGs相關議題，拓展多元職涯發展可能性。

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如實踐大學將永續與時尚結合，透過「實踐永續時尚、永續人才培育計畫」響應循環經濟與永續發展，鼓勵學生將專業知識與環保理念結合，為社會培養具備永續設計思維的未來人才。

其課程涵蓋舊衣升級再造、環保泥染、刺繡修補技藝等多元主題，藉由業界專業講師指導，讓學生實際操作「零廢棄設計」，發掘時尚產業的新可能性。透過「循環經濟基礎工作坊」，學生學習從「擁有」轉向「使用」的概念，理解環保時尚如何改變產業鏈與消費模式。

實踐大學服裝設計系研究所一年級學生張又云分享，工作坊引導學生探索如何賦予衣物再生價值、重新利用和重塑材料，進而超越刺繡藝技法的框架，從中學習永續美學的理念。在課堂之中，能深刻了解到僅僅是針與線之間穿梭的工藝，這件事情只是存在於這偌大世界的冰山一角，但我們具足了專業的知識以及擁有保護地球的意識，那就有機會成為永續體系重要的一顆小螺絲。

世新大學則是觀察到我國大型企業已將環境保護、社會責任和ESG納入經營策略，認為以ESG展現企業形象將成為未來的行銷亮點，提出「企業永續經營ESG社群媒體經理人培訓計畫」獲補助，除讓學生了解企業永續發展的重要性，提升ESG實務應用能力，提前掌握就業環境趨勢，也讓他們有機會進入業界實踐所學，培育ESG行銷專才。

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