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    全國非法旅宿開罰2098萬 台北市佔最多

    2025年第一季旅宿查察結果出爐，全國列管非法旅宿1637家，罰鍰金額2098萬元。照為旅宿示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2025年第一季旅宿查察結果出爐，全國列管非法旅宿1637家，罰鍰金額2098萬元。照為旅宿示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2025/04/13 10:55

    〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年第一季旅宿查察結果出爐，全國列管非法旅宿1637家，罰鍰金額2098萬元。台北市非法旅宿261家最多、30.92％佔比最高，累計裁罰590萬元也是全國最高。稽查次數則以高雄396次最多。

    觀光署今年1至3月統計，全國合法旅館3297家，比去年底減少13家，較去年同期減少23家，變動不大。合法民宿1萬2269家，比去年底增加125家，較去年同期增加599家。

    全國非法旅館1061家，比去年底增加76家，但較去年同期減少154家。非法民宿576家，比去年底減少8家，較去年同期減少79家。

    全國各縣市旅宿（旅館+民宿）稽查方面，總計稽查3364次，罰鍰次數245次，總計開罰2098萬元。

    各縣市旅宿（旅館+民宿）台北合法583家，非法261家，非法佔30.92％，數量、比例全國最高。台中合法497家、非法217家，非法佔30.39％位居第二，數量全國第三。宜蘭非法218家位居全國第二，但合法多達2404家，非法僅8.3％。

    旅宿稽查方面，屏東563次數最多，花蓮402次次之，高雄396次；罰鍰次數及累計金額，台北74次、590萬元最高，宜蘭59次、293萬元，台中41次、502萬元。

    觀光署組長曹逸書分析，全國旅館家數變動不大，為個別業者經營考量結果；民宿數量增加較為明顯，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。

    曹逸書指出，非法旅館比去年同期減少，主要是都會區日租套房減少，台北市減少最多73家；非法民宿方面，因地方政府稽查或網路查詢致原先列管家數歇業或增加，最多的是澎湖縣增加9家、台東縣減少42家。

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