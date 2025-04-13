為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「二頭肌」台語怎麼唸？ 台南健身工作室祭出台語教學拚傳承

    舉重的台語就唸做「夯石碾」（giâ-tsio̍h-lián）。（記者王姝琇攝）

    舉重的台語就唸做「夯石碾」（giâ-tsio̍h-lián）。（記者王姝琇攝）

    2025/04/13 11:05

    〔記者王姝琇／台南報導〕仰臥起坐、拉單槓的台語怎麼唸？夯石碾、手肚雙拗、箠仔弓又是什麼意思？台南市健身工作室「熊熊舉起」響應文化部「培育台語家庭計畫」舉辦親子體能遊戲，讓親子藉由趣味遊戲配合專業體能訓練，達到社群中日常生活中使用台語兼具培養運動好習慣！

    熊熊舉起負責人梁育誠表示，自己很喜歡台語，這是父母、祖父母傳承下來的，但現在很多年輕人都不太會講，也許部分生活用語可能還可以說幾句，但像是在舉重這樣的專業運動場就很少。

    梁育誠說，以前的前輩都是用台語教學，但慢慢地大家不說台語也就被忘記了，我們更要將這部分的台語文留下來，像是舉重、動作器材要怎麼說、寫都要傳下去，現在大約有20種器材知道台語的寫法與唸法，也搭配拼音和圖片製成圖卡和學生互動，成功激起大家的興趣，效果不錯。

    梁育誠舉例，在家中常做的運動仰臥起坐就唸「䖙倒練腰」、拉單槓則唸「搝橫科」，還有在家就能做的練核心動作「箠仔弓」就是棒式，舉重則唸「夯石碾」，還有很多人不知道的「手肚雙拗」就是二頭肌彎舉，「手肚」就是指二頭肌部位。

    熊熊舉起建身工作室將台語文搭配拼音和圖片製成圖卡，激起大家的學習興趣。（記者王姝琇攝）

    熊熊舉起建身工作室將台語文搭配拼音和圖片製成圖卡，激起大家的學習興趣。（記者王姝琇攝）

    台語「箠仔弓」（tshuê-á-king）就是棒式。（記者王姝琇攝）

    台語「箠仔弓」（tshuê-á-king）就是棒式。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播