「二頭肌」台語怎麼唸？ 台南健身工作室祭出台語教學拚傳承

舉重的台語就唸做「夯石碾」（giâ-tsio̍h-lián）。（記者王姝琇攝）

2025/04/13 11:05

〔記者王姝琇／台南報導〕仰臥起坐、拉單槓的台語怎麼唸？夯石碾、手肚雙拗、箠仔弓又是什麼意思？台南市健身工作室「熊熊舉起」響應文化部「培育台語家庭計畫」舉辦親子體能遊戲，讓親子藉由趣味遊戲配合專業體能訓練，達到社群中日常生活中使用台語兼具培養運動好習慣！

熊熊舉起負責人梁育誠表示，自己很喜歡台語，這是父母、祖父母傳承下來的，但現在很多年輕人都不太會講，也許部分生活用語可能還可以說幾句，但像是在舉重這樣的專業運動場就很少。

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梁育誠說，以前的前輩都是用台語教學，但慢慢地大家不說台語也就被忘記了，我們更要將這部分的台語文留下來，像是舉重、動作器材要怎麼說、寫都要傳下去，現在大約有20種器材知道台語的寫法與唸法，也搭配拼音和圖片製成圖卡和學生互動，成功激起大家的興趣，效果不錯。

梁育誠舉例，在家中常做的運動仰臥起坐就唸「䖙倒練腰」、拉單槓則唸「搝橫科」，還有在家就能做的練核心動作「箠仔弓」就是棒式，舉重則唸「夯石碾」，還有很多人不知道的「手肚雙拗」就是二頭肌彎舉，「手肚」就是指二頭肌部位。

熊熊舉起建身工作室將台語文搭配拼音和圖片製成圖卡，激起大家的學習興趣。（記者王姝琇攝）

台語「箠仔弓」（tshuê-á-king）就是棒式。（記者王姝琇攝）

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