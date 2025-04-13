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    屏縣推待業者及身心障礙者職訓課程 逾300名額招生中

    屏東縣積極開辦職訓課程。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣積極開辦職訓課程。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/04/13 10:41

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為協助待業民眾儘早回歸職場，屏東縣政府積極開辦培訓技能並輔導就業，同時協助身心障礙者提升職場就業力及競爭力，勞動暨青年發展處今年（2025年）持續辦理職業訓練課程，將開辦9班次失業者職訓班、5班次身心障礙者職訓班，目前受理報名中。

    屏縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，促進待業者習得一技之長，並協助輔導訓後學員儘速重返職場，是縣府每年度的施政重點之一，勞青處今年規劃了9班次各類失業者職前訓練課程，包含產後服務人員、室內配線、商品開發與網路行銷、精緻快速剪髮、中餐料理烹飪與食補養生、農用無人機等多元班別，總計有270個訓練名額。

    李雨蓁說明，結訓後無論選擇就業或自行創業，都將為未來職場生涯奠定穩固的基礎及提高競爭力，去年共有203位學員訓後就業成功，訓後就業率達到80％以上，顯示多數參訓學員都能從職業訓練中獲得良好的學習效果。

    此外，身心障礙者就業促進也是屏縣府積極推動的另一項施政重點，每年度依身心障礙者特性及縣內就業市場開設合適的職業訓練班，訓練一技之長，期能提昇身心障礙者就業競爭力，今年規劃5個班次，包含電腦行政、家事及房務清潔人員、中餐料理、天然染織工藝、丙級按摩證照班等課程，預計提供75位參訓名額，提供身心障礙者免費參訓。

    勞動暨青年發展處說明，失業者及身心障礙者各職業訓練班次本月（4月）起陸續開訓，結訓後將由培訓單位結合勞青處所屬的屏東就業服務台、枋寮就業服務台、銀髮人才服務據點等就業服務員協助輔導就業，歡迎年滿15歲以上失業民眾踴躍參加，如符合特定就業對象資格則免費參訓，即日起可向各訓練單位報名參加，詳情可至勞動暨青年發展處網站查詢，或電洽勞青處勞工福利科。

    屏東縣積極開辦職訓，提供多種類技能課程。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣積極開辦職訓，提供多種類技能課程。（圖由屏東縣政府提供）

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