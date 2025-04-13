鋒面過境帶來強降雨 台南最大時雨量81毫米

鋒面過境台南凌晨強降雨啓動緊急應變，最大時雨量為後壁區81毫米，無災情發生。（台南市政府提供）

2025/04/13 10:05

〔記者王姝琇／台南報導〕中央氣象署今日凌晨發布大雷雨訊息，台南市列為警戒區，局部地區出現劇烈強降雨，截至目前台南市無災情傳出，最大時雨量為後壁區81毫米。

水利局說明，今日凌晨大雷雨持續時間2.5小時，最大時雨量為後壁區81毫米、白河區76毫米、東山區53.5毫米；最大10分鐘雨量為後壁區29毫米、善化區24.5毫米、柳營區24毫米。

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水利局表示，本市公告市管排水165條、水利局所轄管66座抽水站（總抽水量每秒770噸）、26座滯洪池（蓄洪容量達633萬噸）、1840座水門等，均已完成檢查、保養、油料補充及運轉測試功能正常。

另513台大型移動抽水機亦完成整備，其中488台預佈於低窪區域，25台作為機動支援；全市滯洪池及埤塘共60座（總蓄洪量逾1100萬噸），颱風豪雨前將依雨量預測進行預洩，爭取蓄洪空間。

在水情監測方面，台南首創全國物聯網防災系統，針對易淹水地區建置320處淹水感測器、110處水位站、32處雨量站及107處CCTV，並定期維護達到100%妥善率，今日凌晨這波強降雨本市並未有災情發生。

市長黃偉哲表示，下個月進入今年汛期，市府除了提高警覺外，同時超前部屬各項防汛整備措施並進行巡查，籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。

另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，以加速排水預防災害。

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