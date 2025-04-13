北市府推美化淡水河岸 議員洪婉臻轟「強塞垃圾車場到萬華」

台北市政府營造淡水河水岸空間，「西區水岸時空廊道」將於玉泉公園設置一座人行跨堤景觀陸橋，銜接市區與水岸。（台北市政府水利處提供）

2025/04/13 08:48

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安今年3月斥18億元預算啟動「淡水河空間環境營造」計畫，並研議將45輛垃圾車遷至萬華區的華中橋下堤外，台北市議員洪婉臻強烈譴責北市府重北輕南，不僅未聆聽在地居民心聲，一意孤行的做法更引發在地抗議並連署反對，目前收件已逾兩千份。水利處回應，車輛停放區的遷移案仍處於規劃評估的階段，未來將與環保局研議是否有合適的新地點可供遷移。

洪婉臻批評，蔣萬安高調宣布推動淡水河岸美化計畫，去年初並規劃將垃圾車停車場設置萬華，裁示環保局須於今年8月前完成環保垃圾車遷移作業，把原訂於大同區的45輛垃圾車，遷至萬華堤外華中橋下，「但萬華的居民和里長對該決策全然不知，里長不僅一年間未收到任何會議通知，甚至到今年2月才從他人口中知道這件事」。

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「居民對市府積怨已久並連署反對垃圾車遷入，現在已超過兩千份！」洪婉臻指出，華中水門左轉環河南路三段及華中水門直走至萬大路，除了原有卸貨菜車、客運、公車、私家車輛及垃圾車，目前周邊停車場就有3303輛汽機車格位、使用率極高，進出每日車輛也有5千，第一魚果市場也正值改建期間，若再加上45輛大型環保垃圾車進出，勢必為當地交通帶來嚴重衝擊。

洪婉臻呼籲，北市府應尊重民意，暫緩計畫並召開府級會議，同時在地方舉行公開說明會，務必與在地里長及居民達成共識再進行後續規劃，若造成里鄰不便應研議補償機制。另外，水門附近每日車輛已超載的前提下，更應全面評估大型垃圾車設置的適當性與民眾交通安全的風險。

洪婉臻說，台北農產與漁產運銷公司現狀與改建已造成當地環境與交通問題，蔣萬安均應考量區域均衡發展並統籌規劃，勿讓單一地區承受過多公共設施負擔，並喊話無論市府最後決議設於何處，都應充分與當地里長與里民做溝通，提醒市府勿再一意孤行，漠視民意。

台北市水利處回應，「淡水河水岸空間環境營造案」範圍從中興橋下游到高速公路橋段，涉及目前萬華分隊的環保車輛停放區的遷移案仍處於評估階段，未來將依照議員建議與環保局研議是否有合適的新地點可供遷移，並考量整體交通動線、環境條件等因素進行通盤檢討，以對周邊影響最小為最優先原則選定遷移地點。

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