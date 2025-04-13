野生蔗味「農藝蘭姆酒」獲世界金獎 攜手米其林餐廳華麗入菜

以法式細膩的手法烹調出「松露蘭姆酒梅花豬」帶點甘蔗糖蜜香，搭配松露特殊香氣，齒頰逐漸感到香甜濃厚，達到一種完美平衡。（記者李惠洲攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2025/04/13 06:58

〔記者李惠洲／高雄報導〕擁有全台最大甘蔗田的台糖攜手與高雄餐旅大學合作，釀造出「農藝蘭姆酒」獲世界金獎，再攜手「美食界南霸天」米其林餐廳主廚簡天才，推出以「蘭姆酒」入菜的法式料理，透過法式佐味，料理出令人驚豔的美食饗宴。

這款得獎的「農藝蘭姆酒」其原料是來自台糖具有野生蔗味血統之ROC24號所釀造，透過低溫發酵及蒸餾技術，歷經四年熟成，淬鍊出富含蔗汁天然鮮甜及細緻芳香的風土蘭姆酒。

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台糖董事長吳明昌表示，400年前甘蔗從荷蘭來到台灣，400年後台灣的甘蔗釀製「蘭姆酒」，拿到歐洲拿下法國品酒大賽的雙金牌，也將台糖產品特色往海外發展，這次透過高雄餐旅大學教授陳千浩與米其林主廚簡天才親自烹調餐點，將這款得獎的「農藝蘭姆酒」結合入菜，以法式細膩的手法烹調出「松露蘭姆酒梅花豬」，甘蔗香甜的醬汁，結合彈牙軟嫩的豬肉，醇酒與美食的交融合，打造視覺與味覺完美到位的感官盛宴。

陳千浩表示，目前國內「蘭姆酒」每年以4%的消費量逐漸成長，台糖擁有台灣最大的甘蔗田，1公噸的甘蔗汁產值大約2700元，如果把甘蔗汁釀成「蘭姆酒」，價值卻是200倍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「蘭姆酒」入菜結合法式餐點，由美食界南霸天米其林餐廳主廚簡天才親自烹煮調味。（記者李惠洲攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「農藝蘭姆酒」在餐廳發表會上還特別擺出一台榨甘蔗機器現場直接榨起新鮮甘蔗來品嚐。（記者李惠洲攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

「農藝蘭姆酒」在餐廳發表會上還特別擺出一台榨甘蔗機器現場直接榨起新鮮甘蔗來品嚐。（記者李惠洲攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台糖吳明昌董事長（左）攜手與高雄餐旅大學陳千浩教授（右），以獨特台灣甘蔗品種 ROC 24 製作蘭姆酒，在第 31 屆法國世界酒類大賽，打敗數千名參賽者，勇奪巴黎Grand Gold 的到雙金獎。（記者李惠洲攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

野生甘蔗熟成「埔桃酒莊」蘭姆酒 ，摘世界雙金躍上米其林餐桌。（記者李惠洲攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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