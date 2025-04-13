桃園龍岡米干節4/19登場 浴佛灑水為緬甸震災祈福

桃園龍岡米干節長街宴美食。（記者黃政嘉攝）

2025/04/13 00:16

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025桃園龍岡米干節」下週六（19日）起連兩個週六日在忠貞新村文化園區、雲南文化公園登場，緬甸發生強震，米干節今年特別將傳統潑水節及火把節轉化為祈福儀式，傳達對災區的祝願與關懷。

異域故事館創辦人李福英說，19、20日邀龍岡地區三寶寺高僧為民眾點水祈福，下午在忠貞新村文化園區集合，與在地雲南少數民族團隊踩街到雲南文化公園，浴佛、灑水祈福，同時請各國使節為緬泰家友祈福，回園區再於民眾肩膀上撒水，象徵著洗去過去1年的厄運，為台灣及世界人民祈願平安。而忠貞新村文化園區27日晚間燃起篝火，融合「點火求吉」儀式，伴隨著雲南少數民族的打歌表演，祈求好運。

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李福英說，4天活動，2地上午11點到晚上8點都有各式特色攤位、體驗互動，融合雲南少數民族生活經驗，舉辦踩街遊行、民族打歌、趣味闖關、服飾體驗、文化DIY，還有各式異國美食。

桃園市長張善政說，龍岡米干節被觀光署認定是最具台灣代表性的國際活動之一，每年吸引各地民眾參加，享受滇緬美食，今年活動也顧到緬、泰地震影響的朋友，潑水節有泰國高僧祈福，最後一天也有火把祈福活動，希望受創情況不要太嚴重。

今年活動配合緬甸地震聯合賑災行動，台灣泰緬相關民間團體發起勸募，送愛心溫暖到緬甸災區，幫助災民重建家園，勸募詳情可參線上表單。

4天活動期間早上9點至晚上9點，龍岡大操場停車區開放免費停車，再搭免費接駁車到會場，去程時間上午10點到晚上7點，每15分鐘1班；雲南文化公園周圍的忠貞一街、中政三路因擺攤位、踩街遊行，早上10點到晚上8點封路管制。此外，龍平路、忠貞路、中山路、貿東路、貿五路彈性封路管制，居民、貴賓憑證通行。民眾也可於中壢火車站搭乘桃園客運「112南」到忠貞站前往會場，活動詳情可上「2025桃園龍岡米干節」官網查詢。

桃園龍岡在地雲南少數民族後裔於記者會宣傳表演。（記者黃政嘉攝）

桃園市府為緬華僑胞加開長街宴。（記者黃政嘉攝）

桃園龍岡在地雲南少數民族後裔於記者會宣傳表演。（記者黃政嘉攝）

「2025桃園龍岡米干節」舉辦記者會宣傳。（記者黃政嘉攝）

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