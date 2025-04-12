內埔龍泉營區圍牆內縮建排溝減溢淹 鍾佳濱爭取預算

民進黨立委鍾佳濱邀集相關單位及地方代表於內埔鄉御天宮召開說明會。（鍾佳濱辦公室提供）

2025/04/12 23:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕流經屏東縣內埔鄉黎明村的隘寮溪新東第一支圳，是當地灌溉重要溝渠，但大雨經常溢堤，水淹龍泉、龍潭、東片村，造成重大農損，民進黨立委鍾佳濱已多次會勘協調，今天假日馬不保蹄邀集相關單位及地方代表於內埔鄉御天宮召開說明會，會議說明龍泉北營區的圍牆內縮，並進行第一支圳溝渠改善工程，解決困擾地方多年的棘手問題。

立委鍾佳濱接受地方陳情，去年7月、10月、今年2月3度邀集相關單位與當地村長會勘，上個月邀集海軍司令部、軍備局、作計室、陸戰新訓中心在立法院召開協調會，尋求解決方案。今天說明會更邀請來國防部軍備局工營處、南工處、海軍司令部基防組、農業部農田水利署、徐榮耀議員、利八魁議員、內埔鄉公所，與龍泉地區鄉民代表、5村村長等。

請繼續往下閱讀...

鍾佳濱指出，經多次勘查後，水利單位認為要解決水患須開挖溝渠疏導水流，卻因溝渠旁緊鄰海軍陸戰隊新訓中心北營區圍牆，圍牆年久失修，開挖恐破壞結構導致傾塌，又若欲翻修圍牆則需3000餘萬元經費，加上圍牆有部分座落處非屬國防部土地，地權權責及管用問題都有待協調解決。

農業部農田水利署署長蔡昇甫指出，深知龍泉鄉親對於改善淹水的期盼，若圍牆順利更新將同步辦理溝渠改善工程，前置作業的測量、設計及發包等亦能預先完成，圍牆一拆即刻進場施作；預估工期約5個月，若預算編列經立院核准後，最快今年12月動工、2026年中旬可望完工，屆時鄉親便能免於溢堤之苦。

鍾佳濱也要求農業部農田水利署，必須加速辦理「黎明村西圳巷旁隘寮新東第一支圳溝渠改善工程」，而北營區圍牆重建所需經費，他將向中央極力爭取。盼透過龍泉北營區圍牆退縮改建使水圳得以開挖，打通水流瓶頸，改善淹水問題，他將持續關注本案。

國防部軍備局南工處處長上校許盛春、工營處副處長少校陳家揚、海軍司令部基防組中校吳昱廷表示，經鑑界後，圍牆有部分位於國產署土地，目前海軍規劃內縮3到5公尺，使圍牆全部座落於國防部管有土地上，以符合管用合一原則，預計將爭取於明年度預算辦理，以利後續其他工程進行；且會同時進行臨時圍牆施作、舊圍牆拆除作業，以及新圍牆興建工程，除了可確保軍營安全無虞，更能大幅加快完工期程。

內埔龍泉營區旁水溝易溢堤，立委鍾佳濱提解方。（鍾佳濱辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法