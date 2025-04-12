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    台中機車族注意！停車計次收費路段試辦綁定代扣繳 不開繳費單

    台中市機車停車費計次路段，試辦停車費綁定代扣繳免開停車繳費單。（ 台中市交通局提供）

    台中市機車停車費計次路段，試辦停車費綁定代扣繳免開停車繳費單。（ 台中市交通局提供）

    2025/04/12 23:16

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市交通局去年開立逾30萬張機車綁定代扣繳停車繳費通知單，今年4月7日起機車停車費計次路段，擴大試辦機車綁定金融、電信代扣繳，開單員透過結合開單PDA車牌辨識系統掃瞄車牌，不再主動開立紙本停車繳費通知單。

    交通局長葉昭甫指出，台中市去年實施民眾購買停車月票全面無紙化，今年加碼試辦機車綁定金融、電信代扣繳，不開立紙本停車繳費通知單，停車開單員使用結合開單PDA車牌辨識系統，經由PDA掃瞄車牌，立即將車牌轉為文字檔，與系統比對是否已為開單車輛，無須由人工輸入車牌判別，避免車牌號碼輸入的誤差率，已綁定代扣繳的民眾也不受遲繳困擾。

    葉昭甫說，近年來很多民眾已使用代扣繳管道，不必有停車單過期忘繳、停車單遺失或毀損等問題，還能減少紙張使用、減少砍伐樹木、減少碳排放量，市府去年開立30多萬張機車綁定代扣繳的停車繳費通知單，換算成A4紙張，約4萬7619張A4紙，若以每張A4紙18克的CO2二氧化碳為基準計算，可減少85萬7142克CO2排放量，民眾可從停車綁定代扣繳響應節能，省下臨櫃繳費時間。

    台中市停車管理處提醒，已有綁定機車金融、電信代扣繳的市民，如果想知道台中市機車計次收費路段資訊，可以到台中市停車管理處網站查詢便民服務的「停車相關資訊」，搜尋「台中市停車收費範圍路段（路邊機車）」項下查詢，已辦理代扣繳的車主不要誤以為未被開立停車繳費單，至於未辦理綁定代扣繳的民眾，開單員仍會開立機車停車繳費通知單。

    葉昭甫提醒，市民多利用「台中交通網」App，除了提供路邊車格資訊，也整合查繳停車費及線上購買月票功能，可便於利用信用卡、活儲帳戶、行動支付等方式查繳停車費，避免漏繳停車單據。

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