風場轉變挾帶境外污染來襲 台中市明起3天空品亮橘燈

受環境風場轉變，且挾帶境外污染來襲，明（13）日起連續3日，台中市及西半部可能達「橘色提醒」。（台中市環保局提供）

2025/04/12 22:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕受環境風場轉變，且挾帶境外污染來襲，台中環保局警示，明（13）日起連續3日，全台空氣品質均受影響，包括台中市及西半部可能達「橘色提醒」，指標污染物為「細懸浮微粒」或「臭氧8小時」。

環保局指出，明天受東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，偏北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化；後天（14日）東北季風減弱，環境風場為偏西風至西南風，偏西風可能挾帶境外臭氧移入影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化。

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15日環境風場轉為東北風至偏東風，清晨西半部風速弱，須留意污染物累積，午後須留意光化作用影響致使臭氧濃度上升。

環保局提醒，因空氣品質受到地形及氣候影響，不確定性高，民眾仍需留意空品變化，尤其敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動並戴上口罩；中市府將啟動應變措施並持續監控空品狀況。

明（13）日起連續3日，台中市及西半部恐達「橘色提醒」，中市府相關位展開應變措施。（台中市環保局提供）

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