千人剝蚵大挑戰！金門金寧石蚵文化季雨中照嗨 非洲遊客也來體驗

金門縣金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵大挑戰」登場，不少人經驗豐富，一會兒功夫就能缽滿盆滿。（記者吳正庭攝）

2025/04/12 22:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉石蚵文化季重頭戲「千人剝蚵大挑戰」今天在綿綿雨勢中，於古寧頭北山出海口海堤開動，包括副縣長李文良等人手持蚵刀，展現「破蚵」實力，有人一會兒功夫就能缽滿盆滿；4月19日、20日還有親子闖關、藝人翁立友開唱等活動接續登場。

熱鬧的千人剝蚵挑戰依例在古寧頭北山出海口舉行，副縣長李文良、金寧鄉長楊忠俊、金寧鄉代表會主席黃文欣、古寧村長李開陣等人肩挑石蚵上岸，突顯古寧村民倚海維生的生活背景。

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金寧鄉公所延續往年，現場開放1000人自由入座，提供蚵材，剝完為止，所剝的石蚵可免費帶走，每名參加者也可獲得1碗現煮的蚵仔麵線，現場蚵香四溢，高齡92歲的阿嬤到場展現身手。

鄉公所規畫「觀光客專屬體驗區」，自由行旅客只要出示活動前3天內的來金機船票和身分證明，也可優先入場。果然，除了在地民眾，還有不少觀光客專程到場體驗金門在地剝蚵文化，更有來自非洲的遊客。

金寧鄉長楊忠俊說，石蚵文化季主場4月19日、20日下午2點到晚上9點，在金門大橋金寧端周邊廣場開唱、開玩、開吃。音樂晚會「瘋起來！LOCAL音樂派對」邀請翁立友、向蕙玲、張羽靚、林珊、黑旋風、YOYO台酪梨姊姊等藝人開唱；還有「大放電！春日親子遊樂園」讓小朋友可以「放電放到沒電」；另有海盜船、飄移飛車、氣墊城堡、旋轉飛機等遊戲，外加DIY、親子闖關、獨家市集，增添親子同樂。

金寧鄉公所說，金門縣水產試驗所配合主場活動，舉辦「蠔香干貝XO醬」現場教學，透過手作課程，將金門的牡蠣和干貝做成風味濃郁的私房伴手禮。

金門副縣長李文良（左五）、金寧鄉長楊忠俊（左六）、金寧鄉代表會主席黃文欣（左七）、古寧村長李開陣（左四）等人以肩挑石蚵上岸。（記者吳正庭攝）

金門在出海口海堤舉辦「千人剝蚵」場面壯觀。（記者吳正庭攝）

「千人剝蚵大挑戰」與會者穿著雨衣熱情參與。 （記者吳正庭攝）

「千人剝蚵大挑戰」不時可見老手「破蚵」實力，一會兒功夫就能缽滿盆滿。（記者吳正庭攝）

金門縣金寧鄉石蚵文化季「千人剝蚵大挑戰」在綿綿雨勢中，於古寧頭北山出海口海堤盛大開動。（記者吳正庭攝）

金門副縣長李文良（坐者左二）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（坐者右一）等人手持蚵刀，展現「破蚵」實力。（記者吳正庭攝）

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