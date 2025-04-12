台中女中綠苑美展回歸 百件校友藝術齊聚「美力再現」

台中女中105週年校慶，舉辦第2屆綠苑美展，號召近百件來自海內外各地校友作品。（台中女中提供）

2025/04/12 22:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中女中綠苑美展繼前年校慶首度舉辦，廣受好評，今年105週年校慶，校友會特別舉辦第2屆綠苑美展「2025美力再現」，號召近百件來自海內外各地校友提供自己的藝術創作共襄盛舉，校內展期一個月，為校內難得的大規模藝術美展。

台中女中校友會表示，女中校友在藝術領域多有傑出表現，去年剛當選傑出校友的江心靜是當代藝術界受到矚目的新銳藝術家，作品廣受邀請到海外參展，日前捐出「魚道生」三連幅版畫給學校圖書館典藏。

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還有師承知名雕塑大師楊英風老師的校友賴瑛芬也將捐贈不銹鋼雕塑作品「釋放」，以及在台南舉辦有情生命系列畫展的台江藝術部落藝術家劉于新校友捐贈「花影中的女性力量」畫作給學校。

綠苑美展有近百件的校友作品報名參加，包含書法水墨、西畫到立體雕塑作品，作品琳瑯滿目，期盼成為以藝術會友的的美學交流平台，聯繫校友情誼，也與師生分享涵養美感經驗。

台中女中校長洪幼齡表示，支持綠苑美展將美麗的作品帶進校園，又是校友的創作回母校展覽，豐富學生生活，欣賞到高水準的藝術作品，也營造校園的美學氛圍，拓展學生的鑑賞審美視野，同時也鼓勵對藝術領域有興趣的小學妹們勇於追求夢想，朝向目標邁進。

舉辦第2屆綠苑美展，號召近百件來自海內外各地校友作品。（台中女中提供）

舉辦第2屆綠苑美展，號召海內外各地校友提供作品展覽。（台中女中提供）

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