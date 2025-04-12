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    屏東三大日音樂節好嗨！許富凱、血肉果汁機雙金跨界壓軸

    屏東三大日音樂節現場吸引約7.5萬人次。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東三大日音樂節現場吸引約7.5萬人次。（圖由屏東縣政府提供）

    2025/04/12 22:27

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東三大日音樂節今（12日）邁入第二天活動，金曲歌王許富凱攜手金曲樂團血肉果汁機跨界壓軸演出，並由芒果醬、小男孩樂團、宋德鶴、溫室雜草等知名樂團輪番飆歌，縣立體育館前草地及仁愛路市集擠滿樂迷，吸引約7.5萬人次，線上直播也有近10萬人次觀看，人氣爆棚。

    金曲歌王許富凱首次到屏東三大日音樂節演出就出大招，除了演唱多首招牌歌曲，最後還合體「血肉果汁機」，雙金曲大咖相隔3年再次合作，壓軸演唱「伊的身邊已經有別人2023」，台下歌迷熱情跟著一起唱，震撼全場。

    屏東縣長周春米今晚也驚喜登台，和許富凱合唱經典歌曲「愛情限時批」，與台下觀眾熱情互動，尖叫聲不斷，展現高人氣，並預告即將登場的屏東黑鮪魚季等，要讓屏東精彩活動月月不間斷。

    明天（13日）是活動最後一天，將有亞洲舞王羅志祥、金曲歌后楊乃文、Bii畢書盡、美秀集團、安吉等重量級藝人將接力演出，為樂迷帶來難忘的音樂饗宴。

    除了精彩演出，現場還有三大日限定文創商品供選購，今、明天登場的春天音樂市集，更集結超過百攤美食與手作小物，讓參加的大小朋友都能沉浸於音樂與屏東文創的雙重體驗之中。

    三大日音樂節也於MTV台、MOD MTV綜合台、三立新聞FB、Vidol YouTube、中華電信Hami Video及LINE TODAY、周春米縣長臉書等多平台同步直播，讓海內外樂迷一同感受熱鬧氛圍。

    屏東縣長周春米今晚和許富凱合唱經典歌曲「愛情限時批」。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長周春米今晚和許富凱合唱經典歌曲「愛情限時批」。（記者羅欣貞攝）

    屏東三大日音樂節吸引滿滿人潮。（記者羅欣貞攝）

    屏東三大日音樂節吸引滿滿人潮。（記者羅欣貞攝）

    屏東三大日音樂節今晚演出以樂團為主。（記者羅欣貞攝）

    屏東三大日音樂節今晚演出以樂團為主。（記者羅欣貞攝）

    屏東三大日音樂節今晚第二天演出，現場吸引約7.5萬人次。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東三大日音樂節今晚第二天演出，現場吸引約7.5萬人次。（圖由屏東縣政府提供）

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