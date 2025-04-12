「命名60種世界新種」 魚類專家邵廣昭獲頒海洋一等專業獎章

管碧玲授予邵廣昭教授海洋一等專業獎章證書。（國家海洋研究院提供）

2025/04/12 23:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中央研究院研究員邵廣昭博士長年在魚類分類、生態研究及公共知識推廣領域的卓越成就，命名逾60種世界新種，建立「台灣魚類資料庫」，海委會主委管碧玲頒今天頒發「海洋一等專業獎章」，副總統蕭美琴也特別致賀電表彰成就。

邵廣昭從1970年代起致力於台灣魚類分類與生態調查，不僅命名超過60種世界新種、發表逾800筆台灣新紀錄魚類，更建立「台灣魚類資料庫」，奠定台灣在國際海洋學術上的關鍵地位。

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管碧玲今天在科館為邵廣昭頒發獎章致詞說，「這枚獎章，不只是國家對一位學者的肯定，它更是我們這個世代要表彰的精神，向一位願意選擇最困難的題目、最冷門的領域、最少掌聲的道路，卻能走出世界級影響力的一種致敬。」

蕭副總統賀電指出，「向邵講座教授廣昭長期致力於魚類學術研究之卓越貢獻表達由衷敬意。至盼藉由此項活動，推廣海洋科普教育，提升基礎研究風氣，件旅生態保育理念，促進資源永續利用，竭智惠眾，殊值嘉許。」

管碧玲說，如果沒有像邵博士這樣的人，默默耕耘數10年，奠定海洋研究的知識體系，我們將無從立言、無從決策，更無從治理。尤其在學術生涯後期，選擇投入極具挑戰性的魚卵與仔稚魚研究。

邵廣昭以結合形態學與DNA條碼的方式，蒐集並建檔珍貴樣本，去年與國家海洋研究院共同出版全球首部經過基因驗證的圖鑑《魚大十八變》；在政策應用上，其研究成果也廣泛運用於離岸風電開發、環境影響評估、海洋保護區劃設及外來種管理等關鍵議題，也充分展現對海洋生命的情感與敬畏。

管碧玲讚譽此成果為彌補過去海洋研究中最缺乏、也最重要的一塊拼圖，是台灣對全球海洋學術界的劃時代貢獻，讚許用科學，為台灣建構一張可以操作的政策地圖，也為國家的決策，提供可信的知識支撐。

除了專業成就，管碧玲也讚許邵廣昭從不將研究當作冷冰冰的工作，而是一場又一場與海洋生命的對話，那些在顯微鏡下才看得見的微小卵體，背後其實關係到一整個生態系統的命運。

頒獎儀式中也邀請邵博士的夫人及家眷們共同見證，全場感動的鼓掌，現場感動溫馨。

邵廣昭表示，由於魚卵與仔稚魚的形態特徵較少，過往僅依賴傳統形態學進行邵廣昭教授表示 透過分子生物定序技術，可精確辨識魚卵和仔稚魚的種類 。（國家海洋研究院提供）

邵廣昭在《魚大十八變：魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑》講座簽書會。（國家海洋研究院提供）

管碧玲感謝邵教授對推動海洋事務的卓越貢獻 。（國家海洋研究院提供）

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