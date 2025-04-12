完成11公里挑戰！台中肉員招待中榮健跑社醫護吃肉圓

中榮健跑社醫護跑11公里，台中肉員招待吃肉員，感謝醫療人員守護民眾健康。（中榮健跑社提供）

2025/04/12 22:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總200多名醫護人員組成健跑社，每週六日約跑東海大學，並挑戰國內外馬拉松賽，米其林必比登推薦老店台中肉員，業者與健跑社相約年年贊助吃肉員，感謝醫護為醫療付出，今天60名社員從台中榮總門前台灣大道出發，一路跑進市區吃肉員，業者特別贊助500百顆肉圓，今天有2人一次吃上8顆。

中榮健跑社今年由社長、腎臟科主任李建儀與社工室主任莊李和領軍60名醫護，由醫院門口台灣大道出發，大批健跑軍從台灣大道、轉安和路，跑上虹揚橋，到七期秋紅谷公園，持續從台灣大道市區前進，到達舊市區，先在第二市場喝紅茶冰，再往三民路、復興路跑，抵達台中肉員，全程11公里。

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今天路跑成員有10多名醫師及40多人護理人員，個個練跑有成，輕鬆跑步，抵達終點，臉不紅、氣不喘，台中肉員為中榮醫護，提早2個小時間營業，早把熱騰騰、香噴噴的肉員準備好，熱情招待，一碗碗端上，讓大家大塊朵飴。

去年是由感染科的林姓女醫師一次吃上10顆肉圓，這次健跑社成員跑得舒暢，吃得開心，每人至少吃上4顆肉員，還有2個人一次吃了8顆肉圓，讓業者周朝堂與老闆娘笑得開懷，兩人說，醫療人員要有健康的身心，才能照顧病人，因此特別贊助肉圓，讓大家吃得開心。

中榮健跑社女醫師去年曾一次吃下10顆肉員，今年也吃了好幾顆。（中榮健跑社提供）

中榮健跑社醫護跑台灣大道11公里。（中榮健跑社提供）

中榮健跑社醫護大啖吃肉圓。（中榮健跑社提供）

中榮健跑社醫護跑11公里，台中肉員招待吃肉員，感謝醫療人員守護民眾健康。（中榮健跑社提供）

中榮健跑社。（中榮健跑社提供）

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