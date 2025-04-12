金門迎城隍「親子蜈蚣座嘉年華」4/26重磅回歸 4/14報名開搶

「金門迎城隍」浯島宗教文化季舉行啟動儀式， 迷你版的「親子蜈蚣座嘉年華」率先登場。 （記者吳正庭攝）

2025/04/12 22:21

〔記者吳正庭／金門報導〕「金門迎城隍」浯島宗教文化季今天舉行啟動儀式，即日起到5月15日展開為期1個月系列活動，金城鎮鎮長李誠智宣布，除了重頭戲5月9日（農曆4月12日）當天的迎城隍遶境巡安活動，停辦5年的「親子蜈蚣座嘉年華」4月26日舉行，14日受理報名。

城隍爺是金門信仰中心，清代康熙19年（1680年），首任金門鎮總兵陳龍將行政中心由舊金城遷到後浦，原舊金城的古地城隍也隨之分火到後浦現今的浯島城隍廟；地方習慣將城隍遷治日的農曆4月12日稱作「4月12」，作為每年浯島城隍遶境巡安日，今年是浯島城隍遷治345週年。

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金城鎮公所指出，「金門迎城隍」遵循傳統保有閩南傳統廟慶特色，曾在2013年由文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」。

金城鎮公所迎接盛大的啟動儀式，同時預告因疫情自2020年即停辦5年的「親子蜈蚣座嘉年華」重新回歸，安排「迷你版」親子蜈蚣座自鎮公所出發，到浯島城隍廟參加開幕式。

李誠智說，親子蜈蚣座規畫有長達50節、可搭載100名孩童的人力肩扛蜈蚣座遶行後浦小鎮，每位參與「妝人」的小朋友仿古人妝扮，坐在蜈蚣座，由父親扛抬子女遊行，可以在傳承人力蜈蚣座精髓、體驗在地陣頭文化的同時，兼具親子間的親密互動。

李誠智說，以往親子蜈蚣座嘉年華報名都是「秒殺」，籲請家長注意4月14日上午9點開始受理報名，報名網址：https://reurl.cc/RYj6jx。

啟動儀式在天震堂的戰鼓聲中揭開序幕，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長李文良、立法委員陳玉珍服務處主任董志謀、陸軍金門防衛指揮部政戰部主任鄭傑元少將、縣議員陳泱瑚、董森堡、金城鎮長李誠智、金城鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸等人均到場共襄盛舉。

金城鎮公所指出，相關系列活動由金門國樂團擔綱演出「愛戀金城祈福音樂會」先發，4月12日晚間7點在金門縣文化局舉行，還有4境特色藝陣踩街表演、蜈蚣座體驗、南獅高樁及傳統南獅演出，相關訊息可關注「金城今晨」臉書。

「金門迎城隍」浯島宗教文化季啟動儀式，迷你版的「親子蜈蚣座嘉年華」率先登場，小朋友貼心的用點心餵食辛苦陪伴的大人。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」浯島宗教文化季啟動儀式在天震堂的戰鼓聲中揭開序幕。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」浯島宗教文化季啟動儀式中，金門傳統民俗技藝「跑旱船」帶動全場歡樂氣氛。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」浯島宗教文化季舉行啟動儀式，副縣長李文良（左十）、金城鎮長李誠智（右九）等人共同敲鑼啟動。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」浯島宗教文化季啟動，展開為期一個月的系列活動，副縣長李文良（右三）邀請觀光客到金門感受在地特色。（記者吳正庭攝）

「金門迎城隍」浯島宗教文化季啟動儀式，迷你版的「親子蜈蚣座嘉年華」也是現場焦點。（記者吳正庭攝）

離島第一個國家重要民俗 「金門迎城隍」熱鬧啟動，即日起展開為期一個月系列活動。（金城鎮公所提供）

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