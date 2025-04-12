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    大鵬灣帆船生活節百帆齊發超壯觀 7米高黃阿瑪打卡拍一波

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，同場最多250艘帆船揚帆啟程。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，同場最多250艘帆船揚帆啟程。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/12 22:30

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕「大鵬灣帆船生活節」今天正式開幕，250艘帆船壯觀啟航。屏東「天下第一鮪」昨天才以總價230.72萬元拍出，今天「帆船生活節」正式「揚帆」，加上暑期「台灣仲夏節」，整個東港可說是正式拉開專屬於南國的夏季。

    大鵬灣帆船生活節4月1日開鑼，7公尺高巨型黃阿瑪裝置點燈吸客，今天正式開幕，大小帆船在主辦單位及貴賓鳴笛下從岸際出發，百帆競揚畫面美不勝收，立委徐富癸、蘇清泉、林國成及林倩綺等人親自到場及東港鎮長黃禎祥、林邊鄉長鄭慶堂、琉球鄉長陳國在等人都到場參與。

    鵬管處指出，今年特別攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」，以全台最療癒的「海洋喵喵派對」為主題，除了巨型黃阿瑪和8隻Q版後宮貓咪裝置是必拍夢幻打卡點，開幕日還特別加入無人機展演，打造新一代的「陸海空3D」旅遊，帶來前所未有的視覺震撼。

    帆船賽事由鵬管處與屏東縣政府共同主辦，這個週末全台近300名帆船選手前來共襄盛舉，250艘大小帆船在大鵬灣域同場競技，鵬管處直播賽事。鵬管處說，今年引進親子友善的球池以及寵物友善區域，還有週末的特色市集及限定表演，集結屏東觀光圈的人氣美食、文創手作，還有親子遊樂體驗與主題限量小禮，讓每位遊客都能帶回獨一無二的回憶，下週末還會舉辦獨木舟趣味競賽，加碼開放現場報名，鵬管處歡迎全國民眾前來倘佯在大鵬灣的藍天碧海之中。

    大鵬灣帆船生活節今天開幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，同場最多250艘帆船揚帆啟程。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，同場最多250艘帆船揚帆啟程。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，同場最多250艘帆船揚帆啟程。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，同場最多250艘帆船揚帆啟程。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，結合無人機揭幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，結合無人機揭幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，近年主打灣岸CHILL氛圍的帆船生活節吸引許多遊客上門。（記者陳彥廷攝）

    大鵬灣帆船生活節今天開幕，近年主打灣岸CHILL氛圍的帆船生活節吸引許多遊客上門。（記者陳彥廷攝）

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