救台灣大道塞車 台中市政路延伸5月驗收通車

「市政路延伸工程」第1標工業區一路至安和路段，目前進行驗收。（建設局提供）

2025/04/12 20:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「市政路延伸工程」第1標工業區一路至安和路段，日前已順利完工，目前正進行驗收，施工單位已完成路燈測試並全面點亮，讓原本昏暗的街區明亮起來，也象徵通車進入倒數階段，預計5月驗收完成後開放通車，可望紓解工業區一路至台灣大道及朝馬路的交通壅塞。

建設局長陳大田表示，市政路延伸工程第1標（工業區一路至安和路段）全長約750公尺，總經費約23億8930萬元，其中工程費約9億793萬元、用地費約14億8200萬元，目前已進入驗收階段，而路燈部分也全面接電並完成點燈，通車後可望紓解工業區一路至台灣大道及朝馬路的交通壅塞，並串聯安和路與南屯交流道，整體提升區域通行效率。

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陳大田進一步指出，此路段未來也將作為捷運藍線主線（台灣大道段）施工期間的重要替代道路，不僅減輕施工對交通的衝擊，更強化台中市整體交通網路的韌性與便利性。

市政路延伸工程第2標安和路至環中路三段，正積極施工中，由於需跨越筏子溪及穿越高鐵與國道一號等重要交通設施，工程難度高，目前已完成約20%，預計明年底完工。陳大田說，感謝地方民眾支持與中央、議會協助，將持續提供市民更安全、便捷的交通環境。

「市政路延伸工程」第1標工業區一路至安和路段，已完成路燈測試並全面點亮。（建設局提供）

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