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    台鐵又出包！168次新自強號卡康樂站 「隔十幾廿分鐘才說有接駁車」

    站內一片混亂，許多乘客設法離去。（民眾提供）

    站內一片混亂，許多乘客設法離去。（民眾提供）

    2025/04/12 20:45

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    南迴線電車線受損 EMU3000新自強號延誤、1540旅客受影響

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東經高雄到台北七堵的168次新自強號今天下午4點05分在知本站一帶發現集電弓受損，列車退回月台，乘客被請下車，接駁車卻未出現，許多人先行搭計程車離開。

    故障的新自強號3000型列車2集電弓扯壞，列車停在康樂站，車上200多人等候接駁。台鐵指出，原本200多人，剩下的人由2輛巴士接駁。

    列車停在康樂站，仍是單軌，北上正常列車因此卡在知本，知本站許多乘客也找親友接送，台鐵估計這次受影響者約1500多人。

    有乘客說，原以為會有接駁車接送，卻聽到「自己想辦法」，又過15分鐘才聽聞台鐵派車接駁，但這時已有許多人搭計程車離去，「計程車司機就在大喊，1人150元」。有民眾說，自己就是到知本站接親人，據親友轉述，台鐵隔了十幾二十分鐘才說有接駁車，許多人早就設法離去，站前計程車都被搭光。

    台鐵說，第168次集電弓受損，造成列車停電，下午4時50分啟動客運接駁，5時10分搶修完成，派出搶修救援車將168次拖回台東站。而旅客透過接駁車到知本站，由另輛本來在南下方向的新自強號返回接走。

    台鐵指出，因受電車線設備故障影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口比照颱風警報退費規定辦理，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。使用信用卡購票旅客，可於乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費至信用卡帳戶。

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