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    台南築角比賽 社區改頭換面

    社區營造改善社區環境空間，並突顯社區特色。（資料照）

    社區營造改善社區環境空間，並突顯社區特色。（資料照）

    2025/04/12 19:59

    〔記者楊金城／台南報導〕台南築角競賽今年第15屆舉辦，有10所大學院校參賽、9社區提案，台南市都市發展局今天（12日）為社區與學生團隊舉辦媒合會議，學生團隊挑選社區夥伴一起參與社區環境營造。

    10校9社區配對

    報名台南築角競賽的有台南應用科大、台中科大、南台科大、逢甲、銘傳、淡江、南華、文化、靜宜及高雄大學等10所大專院校參賽。

    提案營造的有鹽水區後宅社區、左鎮區公舘社區、將軍區將軍社區、官田區官田社區、新營區姑爺社區、後壁區崁頂社區、學甲區簡單生活協會、佳里區龍鳳運動休閒協會、下營區臺灣原心在地生活協會等9個社區社團。社區環境資源有三合院老屋、水圳步道、舊宅荒地、巷弄空間、試驗教育基地等。

    在媒合會中，學生團隊逐一和各社區討論了解社造環境和資源，最後依志願挑選合作的社區。

    南市都發局局長林榮川表示，台南築角計畫鼓勵青年學子深入社區，了解社區人文風土情懷，並藉由設計創意與空間實作，協助參與社區將環境空間轉型。此次媒合會議是台南築角計畫執行前的重要階段，象徵雙方對接，了解彼此，為師生與社區搭起合作橋梁，後續學生團隊與社區配對完成後，將進行實務培訓與輔導，再動手打造社區亮點，突顯社區特色。

    學生團隊和社區對談了解社區資源亮點。（南市都發局提供）

    學生團隊和社區對談了解社區資源亮點。（南市都發局提供）

    台南築角競賽今年有10所大學院校參賽、9社區提案，今天媒合學生團隊和合作社區。（南市都發局提供）

    台南築角競賽今年有10所大學院校參賽、9社區提案，今天媒合學生團隊和合作社區。（南市都發局提供）

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