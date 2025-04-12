近200年「同安寮十二庄請媽祖」 駐駕社尾庄慈安宮盛大團拜

有將近200年歷史的「同安寮十二庄請媽祖」今天到鹿港天后宮、新祖宮迎請媽祖。 （記者劉曉欣攝）

2025/04/12 20:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有將近200年歷史的「同安寮十二庄請媽祖」，年年堅持走百年古香路，今天（12日）到鹿港天后宮、新祖宮迎請媽祖，不只是到同安寮遶境祈福，經過的各角頭庄恭請媽祖下鑾轎，請入廟內上座，各庄頭宮廟都準備宴王儀式。

「同安寮十二庄請媽祖」為期2天的，今天由彰化縣長王惠美、同安寮十二庄大總理陳有明、慈安宮主委黃萬興及同安寮各庄頭代表，一起到鹿港天后宮、新祖宮恭迎媽祖，今晚駐駕福興鄉大公館社尾庄慈安宮，團拜特別盛大，十二庄自組陣頭，結合民俗藝陣、布袋戲、歌仔戲演出，明天再恭送媽祖回鑾。

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同安寮福安宮主委陳永聰指出，以往值年大公館都是規模較大的角頭庄，目前則有15個角頭庄輪流，但每一輪的開始都指定同安寮福安宮輪值大公館，再由所有15角頭庄依排序輪流。今年輪到的社尾庄慈安宮，是第2次輪值大公館，全庄頭鄉親力挺到底。

「同安寮12庄迎媽祖」是彰化縣無形文化資產，「請媽祖」的由來是清道光年間長期乾旱，農作欠收，鄉親到鹿港天后宮請媽祖駐駕，果然天降甘霖。而「同安寮十二庄請媽祖」除了堅持古香路，請媽祖行經的所有庄頭都會再恭請媽祖下鑾轎，請入廟內上座，各庄頭宮廟都有宴王儀式，準備宴桌、花粉桌宴請媽祖。

「同安寮十二庄請媽祖」今天到鹿港天后宮、新祖宮迎請媽祖。 （記者劉曉欣攝）

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