不缺席大阪世博！民團「月亮上的台灣」創意亮相

民團「月亮上的台灣」在大阪世博開幕前夕創意亮相。（台日共丸聯盟提供）

2025/04/12 19:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕大阪世博即明天開幕，台灣卻無法以國家身份參加，民間藝術家組成團隊提前進入會場，以「月亮上的台灣」創意作品向世界各國介紹台灣。

「月亮上的台灣」策展人商毓芳表示，希望這作品能吸引世界各國的朋友來關注台灣，她曾多次在國外被外國朋友問到「台灣在那裡？」，往往解釋半天對方也不清楚，所以只能開玩笑說「台灣是個很大的國家，在月球上」，這些經驗給了她這次的創作靈感。

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商毓芳說明，「月亮上的台灣」以裝置藝術加上行為藝術的多元方式展現，除先在大阪世博會場裡展出直徑1公尺、有台灣影像的月球模型，也會在世博期間把這顆月球帶到和TAIWAN相關的國家館裡和各國交陪（比如T代表泰國、土耳其，A代表阿根廷、澳洲）。

接續則會在瀨戶內海藝術祭開幕前夕4月16日，一個直徑6公尺的月球，也會出現在宇野港的「台灣自己館」裡進行長期展演。

策畫並執行這系列活動的「台日共丸聯盟」共同發起人蔣耀賢指出，這場從大阪一路到瀨戶內海的藝術長征，是為了展現台灣的「創意」、「公益」和「生意」的能量，以群眾募款的方式，由台灣民眾認購1根1萬元的木材樑柱在日本各地搭建「台灣自己館」，預計募集2300根來代表台灣2300萬人，而「月亮上的台灣」則是開館的第一個節目。

蔣耀賢說，「台灣自己館」陸續得到越來越多支持，已有一百多個民間團體以各種方式響應，像是只有66戶人的澎湖二崁村除認捐自己的展演空間，準備透過日本這個舞台向全世界行銷台灣的地方創生成果。

民團「月亮上的台灣」在大阪世博開幕前夕創意亮相。（台日共丸聯盟提供）

民團「月亮上的台灣」在大阪世博開幕前夕創意亮相。（台日共丸聯盟提供）

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