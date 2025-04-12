卑南溫泉國小驚見草皮「黑蛇」！垂死「土龍」放生變活龍真相曝

奄奄一息的「土龍」其實是鰻魚，回到水中又恢復活力。（擷取自溫上德臉書）

2025/04/12 19:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣卑南鄉溫泉國小今天早上出現一尾「黑蛇」，訓練中的球隊學童嚇得報告老師，老師念了學生一頓，「蛇是自然動物，沒事不會攻擊人」。校長溫上德發現後認為應該是「土龍」，又念了學生「差那麼多」，抓去放生。

其實，這尾黑蛇既不是蛇，也不是土龍。根據農業部相關網站紀錄，土龍學名波路荳齒蛇鰻，無尾鰭，尾端尖銳，裸露凸出；背、臀鰭於近尾端處無上揚。牠沒有明顯的鰭，難怪被學童當成「黑蛇」，也被校方當成「土龍」。

請繼續往下閱讀...

學生發現的應是「太平洋雙色鰻」。水試所副研究員江偉全將照片提供給其他專家辨識，發現其十分不明顯的胸鰭後推測，應是太平洋雙色鰻。

昨晚下大雨，溫泉國小潮濕的草皮上今早躺著一尾長約50公分貌似黑蛇的生物。

溫上德說，學生得大叫，跑去找老師，老師當然要馬上教育他們對於蛇類的正確認知，「不要怕，蛇更怕人」。結果老師講了一頓才發現根本不是蛇，認為可能是土龍。

溫上德推測，土龍躺在水溝旁6公尺處，可能是昨夜學校水溝因雨暴漲，牠才出來逛街，後來水退去，沒法回家，雖然看起來像死了，但還有一點活動力，將牠放回水中立馬變成活龍一尾。

民間傳聞土龍大補，許多網友建議溫上德，「燉了牠」、「泡酒」，溫上德還是把牠放回溝中，隨流遠去，回歸大自然。

溫上德回憶，數年前夜晚行經溫泉國小附近堤防，總能看到成群毛蟹亂爬，風災改變河川地形後就不復見，希望校園往後都能看到更多生物多樣性。

奄奄一息的鰻魚。（擷取自溫上德臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法