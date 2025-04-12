南部校園首座電動車培訓基地 啟動

崑山科大成立「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，總統賴清德主持啟動儀式。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/12 19:22

〔記者吳俊鋒／台南報導〕響應政府推動產業創新，崑山科大投入近1億元，成立「電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地」，結合產、官、學界，力挺台灣綠能轉型與低碳運輸的發展，為南部校園首例，總統賴清德應邀主持啟用典禮，他希望可以再加上無人車的開發領域，因應未來趨勢，請教育部繼續經費支持。

崑山科大舉行60週年校慶活動，今天也啟動電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地，校方認為總統的親臨，展現政府對技職教育與綠能產業發展的高度重視。

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2年前的校慶，時任副總統的賴清德也曾到訪，今天再次見證崑山科大於電動車技術與人才培育的進展，並肯定其對國家產業升級的貢獻。

賴清德推崇崑山科大的成就，是「綠色」的大學、領航的大學，以及國際化的大學，注重氣候變遷的議題，並協助解決，獲得的經費獎勵也名列前茅，培育的學子，深受產業界喜愛，全球姐妹校更超過300所等，成就令人肯定。

校方也強調，該基地為南部首座電動車專業培訓場域，象徵崑山科大在電動車與智慧綠能領域的堅實實力與前瞻佈局。

崑山科大去年在教育部的補助「電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育計畫」，以及校方經費挹注下，總計投入近1億元，建置完整的區域產業人才及技術培育基地。

響應政府五大信賴產業創新及12項戰略計畫，致力於培育電動車產業關鍵技術人才，支援國家戰略發展，建置全臺首屈一指的電動車培育基地。

校方推動電動車晶片模組、充電樁開發與應用人才養成，響應政府5大信賴產業，支援台灣綠能轉型與低碳運輸政策。

基地啟動儀式由賴清德、崑山科大校長李天祥、教育部次長張廖萬堅、台南市長黃偉哲等各界貴賓共同進行，滿場師生見證歷史性一刻。

該基地的建置強調「類產線實作」、「課證合一」、「產學共育」與「設備資源共享」等4大核心策略，融合MES製造執行系統、邊緣運算與數位孿生等先進技術，導入電動車晶片模組及充電樁之研發製造全流程實作，提升即時監控、數據整合與碳足跡管理能力，強化綠色製造實力。

課程內容涵蓋「車用晶片模組製造」、「充電樁應用技術」、「電動車與晶片認證」等三大領域，結合AC/DC快充實作系統、模組產線與智慧檢測設備，讓學員從設計、研製、測試到維修各階段皆能實作演練。

崑山科大並與SGS、UL等國際認證單位合作，導入ISO 26262、IATF 16949等國際標準課程，推動專業證照考取，強化學員就業即戰力。

校方也與超過40家龍頭企業共同組成「電動車產業聯盟」，成立「崑山電動車產學共育平臺」，深化跨界技術交流與資源共享。

未來將針對大專學生、高職生、在職人員與師資群設計進階模組課程與實習媒合機制，建立具延展性的人才養成體系。

總統賴清德致詞。（記者吳俊鋒攝）

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