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    沒玩抖音遭霸凌！國中女書包被倒早餐 網：原來正常人會被排擠？

    有網友近日發文透露，因女兒不玩抖音導致被霸凌，引發討論。示意圖。（資料照）

    有網友近日發文透露，因女兒不玩抖音導致被霸凌，引發討論。示意圖。（資料照）

    2025/04/12 23:27

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名國中女生因沒玩抖音，竟在校園遭到同儕集體排擠、嘲笑和霸凌，甚至書包還被倒入水和食物，讓得知真相的媽媽心碎又自責，最終只能無奈辦理轉學。貼文曝光後引起熱議，不少網友驚呼「原來現在正常的人反而會被排擠？」

    原PO前天發文說，女兒一開始只是因為不玩抖音，和同學話題對不上，就被笑「土」、「住山洞」，後來假日時出遊，有同學邀她拍抖音舞，女兒因不熟動作，便提議幫忙拿手機拍攝，沒想到這舉動成了壓垮她的最後一根稻草，之後便開始被排擠、孤立，甚至被當成笑話。

    之後女兒嘗試找班導反映，班導卻只說「偶爾刷刷抖音放鬆也不錯」，沒實際處理，反而導致同學們認為女兒「告密」，因此開始倒水、倒早餐進書包，或聯合在網路上拉群組言語攻擊，對她加倍霸凌。

    直到轉學前，媽媽親自介入才讓部分家長出面道歉，但也有家長質疑是女兒在「編故事」，直到看到群組對話截圖才勉強認錯。對此女兒無助又委屈，只因怕被認為理由太荒謬，遲遲不敢跟媽媽說實情。

    貼文引爆討論，不少網友氣炸留言，「好可怕，猴子生猴子」、「原來現在正常人反而會被排擠嗎？」坦言，「幸好有換學校」、「好險女兒沒有被帶偏」或直言，「不隨波逐流才是真正有主見」。也有人分享相同經驗感慨，「國中為了不被孤立，還得假裝喜歡韓團，畢業那天才敢丟掉所有專輯」。

    此外，更多留言則為媽媽與女兒打氣，「這是機會教育，讓她知道不用委屈自己」、「她很有想法也夠貼心，願意嘗試但也懂得忠於自己」，並祝福「希望妳女兒到新學校能交到知心好友！」，期盼她能早日遠離這些爛人爛事。

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