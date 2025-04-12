喜傑獅筆電「1讚折1元」跳票反告消費者 北市法務局喊話了

筆電商喜傑獅活動跳票，反告328位消費者，引發討論。（擷自喜傑獅網站）

2025/04/12 17:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕去年世界棒球12強賽，台灣隊完封日本隊奪冠。許多業者為慶祝紛紛祭出優惠，筆電電商「喜傑獅」推出「1個按讚折1元」活動，卻因讚數暴增，業者接連調整內容最後甚至停辦，被戲稱「洗劫獅」；業者也為此致歉。未料業者道歉完又提告購買筆電的328名顧客提告主張「契約無效」，引發議論。對此台北市法務局表示，業者採訴訟方式非良善業者面對問題時應有的態度，呼籲撤回。

喜傑獅去年賽事期間，於各大社群平台上發起「1個讚折1元」活動，強調官網下單任何筆電，每單都可折價；網友反應也相當熱烈，活動期間累積1.7萬按讚數；未料活動結束後，喜傑獅卻反悔數度更改規則，最後甚至跳票將活動下架。

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喜傑獅最終將1萬7千個讚數給出等額折扣，承諾將如期出貨並盡力補償受影響的消費者，然而風波已重創品牌形象，公司也在今年初正式宣布退出市場。

而近日，各大社群平台又出現當初參與活動的網友發文表示遭到喜傑獅提告，喜傑獅對購買筆電的328名客戶提告，提出民事訴訟主張契約無效。

北市法務局指出，台北市受理喜傑獅申訴案件共計16件，其中有6件進入消保官協商程序，業者與消費者均未到場協商；企業經營者應致力充實消費資訊，並確保廣告內容真實，業者應負擔的義務不得低於廣告內容，於契約成立後並應確實履行。

法務局說，喜傑獅捨棄與消費者面對面溝通協調處理，反而採取訴訟，並非一間良善的業者面對問題時應有的態度，呼籲喜傑獅撤回訴訟，積極與消費者溝通協調，謀求雙贏。

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