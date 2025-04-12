澎湖海事「新住民子女樂學課程」新二代走入水族館越南語闖關

澎湖海事水產職業學校，舉行水族館越南母語戶外教學。（澎水提供）

2025/04/12 17:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海事水產職業學校辦理新住民子女教育計畫，邁入第10年。為了讓學生更深入了解母親的家鄉文化與語言，學校特別規劃「新住民子女樂學課程」，透過多元、有趣的學習方式，培養學生的語言能力與文化認同。

澎湖海事今（12）日戶外教學，帶領學生到澎湖水族館，展開結合語言學習與自然探索的越南語闖關教學。活動分組進行，學生們透過趣味任務，認識水族生物名稱的越南語對應詞彙，寓教於樂。在觀察各式海洋生物的同時，也練習如何用越南語描述牠們的特徵，學習成果豐碩。

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計畫也融入文化體驗活動，包括越南斗笠、紙扇的繪畫創作，以及越南春捲、咖啡等傳統美食的品嚐，讓學生透過親身參與，深入體會媽媽家鄉的文化魅力，進一步增進對母語與文化的理解與認同。

澎湖海事說，活動旨在促進新住民子女對母語的認同與學習，結合在地資源，創造多元文化的學習環境，讓語言學習更貼近生活、更具實用性。學校未來也將持續推動類似活動，讓學生們在探索世界的同時，也更加了解自己的文化背景。

透過越南母語闖關設計，讓新住民子女了解家鄉文化。（澎水提供）

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