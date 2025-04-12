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    首頁　>　生活

    澎湖北寮「摩西分海」淨灘 清出4000公斤海廢

    湖西鄉公所與澎管處舉辦春季大淨灘，清理東北季風帶來的垃圾。（湖西鄉公所提供）

    湖西鄉公所與澎管處舉辦春季大淨灘，清理東北季風帶來的垃圾。（湖西鄉公所提供）

    2025/04/12 18:10

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣湖西鄉公所與澎湖國家風景區管理處今（12）日共同主辦「春季淨灘活動」，超過600人響應，在北寮著名的「摩西分海」海岸線清出4000公斤垃圾及漂流木。

    北寮海岸及赤嶼列入澎湖黃金海岸線，是近年著名打卡景點，退潮後裸露的地面與赤嶼連成一線，如同海水向兩旁分開，獲得「摩西分海」的美名。但因地形特性，東北季風帶來的大量海漂垃圾堆積在赤嶼及西側後山海岸。

    湖西鄉長陳振中說，春夏觀光季節到來，淨灘清除東北季風帶來垃圾，今天總計清理約寶特瓶300公斤、保麗龍800公斤、漂流木1500公斤、廢鐵罐100公斤、垃圾500公斤、浮球500公斤、廢塑膠類300公斤。每一個小小行動的累積，就能為海洋環境帶來巨大的影響，透過每年舉辦的淨灘活動，喚起更多人的環保意識，也讓愛護海洋成為一種習慣。

    這次活動獲多方單位熱情響應，包括澎湖縣政府環保局、澎湖防衛指揮部、空軍馬公基地勤務隊、湖西鄉民代表會、台電澎湖區營業處、台電尖山發電廠、台灣中油公司澎湖營業處、澎湖縣救國團團委會、湖西國民中學、澎湖縣樂齡示範中心等機關學校及團體踴躍參與；南寮及北寮村在地居民也熱情加入，共同為守護湖西美麗海岸盡一份心力。

    經過眾人努力，清除大量海洋廢棄物。（澎管處提供）

    經過眾人努力，清除大量海洋廢棄物。（澎管處提供）

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