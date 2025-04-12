共享機車置物廂被鎖住 她借手機解鎖卻碰壁 網：真的不敢借

網友發文說，騎共享機車時，不慎將手機鎖在置物廂內，向店家借手機登入App卻遭婉拒，示意圖。（資料照）

2025/04/12 23:14

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕手機已成為生活不可或缺的工具。網友發文說，日前騎共享機車時，不慎將手機鎖在置物廂內。情急之下，她向附近店家借用手機登入App，但都遭到婉拒，她不禁懷疑「跟路人借手機有多難」？貼文一出，許多網友指出「手機綁定很多個資，根本不敢借」。

昨日網友在Dcard以「跟路人借手機有多難」為題發文分享，日前騎乘共享機車時，誤將手機鎖在後車廂內（置物廂）。為了解鎖車廂，她嘗試向附近店家借用手機登入App解鎖車廂，但無論是大樓管理員、手機行業者等店家，皆不願意借手機。最終，他看到車身上的客服電話，經由遠端解鎖才得以取回手機。

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貼文一出，多數網友都認為「不願意借」很正常，「因為現在手機綁定一大堆個資跟隱私甚至信用卡、網銀，搞不好離開手上幾分鐘，那人就會把你資料盜光，協助打電話那種還可以」、「幫忙打電話給客服就是極限了」、「手機現在都有綁定支付，怎知道會不會被人盜刷」、「路上遇到有人要跟妳借手機妳也不會借吧」。

還有不少網友指出「要載App很危險」，「居然還要載App，是我也不可能借，誰知道眼前的人安什麼心？」、「借手機裝APP一般人都不會借，畢竟誰知道有沒有問題，而且還要被拿去操作好一陣子」、「裝APP超可怕，萬一是詐團設計的木馬APP，超害怕手機內所有個資被盜，行動支付被盜刷個遍」。

另外，也有人分享借手機的經歷，「看過有人借手機打電話原本說要講個幾句而已，結果一打打了十幾二十分鐘的，只能說這世界的善意都是被一堆破事消耗完的」、「我以前的經驗，有個女生看起來像剛分手，眼睛都哭腫了，然後跑來問我能不能借手機打電話給家人。我想說她看起來不太像騙人的就借給她，然後隔天一堆討債電話打過來」。

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