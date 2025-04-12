台南「府城300年」公開主視覺設計授權 廣邀各界發揮創意

府城城垣300年LOGO。（南市文化資產管理處提供）

2025/04/12 17:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化局響應民間倡議「府城300年」推廣活動，公開主視覺設計授權，希望透過各界發揮創意，一起探索、發揮當代台南的無限可能性！

自去（2024）年起，台南民間團體就開始闡述府城城垣300年（1725年台灣府城城牆興築）理念並舉辦相關活動，增進民眾對於文化資產與城市的認同和保存意識。為呼應府城建城「民間倡議、公私協力」精神，南市文化局也推出各項活動，呈現台南過去作為「台灣府城」政治、經濟、文化交流中心的歷史地位，並藉由民間社群、宗教等力量，共同起造當代的台南新境。

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300年前，台灣府城城牆及城門興工，完成之後隨著時間及使用需求，歷經築城材料變更及擴建，最盛時期共計有14座城門，展現了清代台灣首府的規模與形制。雖於日治時期因市區改正、闢建道路有部分被拆除，但現今所存大東門、大南門，以及小東門段、南門段、東門段的城垣殘蹟、外城的兌悅門、巽方砲台等各類遺構，仍呈現台灣清代城池構成設施的完整性，並見證清代台灣治理與築城政策，於去年合併指定為國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」。

文化局表示，主視覺Logo的意象係300年的2個數字0解放為兩個引號，代表過去清代府城的城垣不是圍束封閉的界線，而是無限創新與開放思維的交流；漢字版主視覺則以城門名字呈現現存城門的磅礡氣勢，透過文字巧妙拼組，結合古典與現代設計語彙，圍繞著城垣軌跡。

自4月份起，府城城垣300年系列活動陸續登場，包含打破城見願景工作坊、城城點點裝置藝術、織流特展、府城守夜人戲劇走讀等。5月3日至5月11日則有「府城隍繞境」、「城是生活嘉年華」等活動。

漢字版應用於飲料杯上更具設計感。（台南市文化資產管理處提供）

台灣府城城垣小東門段殘跡。（記者洪瑞琴攝）

府城城垣300年LOGO，半圓形則象徵府城的日光榮耀。（南市文化資產管理處提供）

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