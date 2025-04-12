淡水北投子溪櫻花步道人車爭道 民代籲市府研擬配套措施

民眾反映，新北市淡水區北投子溪櫻花生態步道人車爭道。（記者羅國嘉攝）

2025/04/12 17:36

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區北投子溪櫻花生態步道是每年賞櫻必訪景點，有民眾今（12）日發文說，步道人車爭道，如何讓攜家帶眷遊客安心散步賞花？在地議員盼市府研擬合理的配套措施，加裝監視器，避免成為治安死角；淡水公所區長陳炳仲回應，會蒐集地方意見、持續溝通，尋求最適合的解決方式。

民眾在「細說淡水」社團發文質疑，步道出現人車爭道問題，如何讓遊客安心賞花？不少網友留言也說，雖曾設置禁止機車進入的告示牌，但當地農戶需進出照料農地，最終仍拆除，呼籲市府審慎溝通，避免重蹈覆轍，浪費人民的納稅錢。

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有民眾也指出，步道沿線有不少私人農地，農戶出入騎乘機車的現象並不罕見，而這條步道更是部分地段唯一的對外通行道路。此外，也擔憂步道沿線監視設施不足，夜間成為治安死角，盼市府正視。

市議員鄭宇恩說，淡水公司田溪與北投子溪步道長期有機車與行人爭道問題，市府近年已陸續於沿線增設科技執法，但北投子溪段因緊鄰農地，牽涉農友耕作需求，目前將與相關單位研議評估假日機車禁行，或採農戶登記許可通行等可行性方案。

市議員陳偉杰也說，近日接獲多位地方居民陳情，步道過去雖曾因農戶耕作需求，未嚴格禁止機車進入，但隨著周邊住宅人口成長與使用頻率提高，市府應重新檢視步道管理原則，妥善劃分人車動線，避免現行無章可循導致爭議。另外，市府也應盡速召集相關單位，會同居民與農戶代表召開地方說明會，研擬合理的配套措施，如限定農用機車通行時段、核發農戶識別證、增設緩衝導引設施等，兼顧耕作權益與行人安全，同時加裝監視器設備，強化治安維護，打造更友善、安心的休閒環境。

陳炳仲說，地方多次討論，尚未有共識，公所會再持續蒐集地方意見、持續溝通，尋求最適合的解決方式；淡水警分局則說，經查該通道出入口未明確設置汽機車禁止進入標線、標誌，等主管機關會勘設立後，分局將據以執法取締，以維行人安全。

淡水北投子溪櫻花生態步道立牌禁止車輛進入。（記者羅國嘉攝）

淡水區北投子溪櫻花生態步道。（記者羅國嘉攝）

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