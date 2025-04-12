林保署攜手部落種原生樹苗 重現信義鄉布農族傳統地景

林保署南投分署結合信義鄉丹大地區部落，以及雙龍國小學童，在丹大的拉芙嵐舊部落種下原生種樹苗，盼重現傳統地景，傳承布農文化。（林保署南投分署提供）

2025/04/12 17:17

〔記者劉濱銓／南投報導〕傳承南投信義鄉布農族丹大地區傳統文化地景，林保署南投分署攜手當地協會及雙龍國小，今天舉辦「守護拉芙嵐，根回舊部落」植樹活動，部落耆老帶著學童，在拉芙嵐舊部落遺址種下台灣櫸等原生種樹苗，期盼重現土地生態景觀，為文化延續扎根。

拉芙嵐文教推廣協會理事長尤哈尼．諾阿南說，位於丹大聯外道路10.5公里處的拉芙嵐舊部落，是布農族卡社群3大家族的祖居地，承載族人的世代記憶，部落族人與雙龍國小學童種下原生種樹苗，讓下一代都能記住布農族祖先過往的生活場域，也讓山林裡的祖先足跡能繼續傳承下去。

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林保署南投分署說，丹大聯外道路沿線有許多布農族家屋遺址地景及野生動植物資源，分署也與信義鄉濁水溪4部落攜手推動劃設「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」，今年2月7日獲農業部審議通過，未來將為丹大地區的動植物與布農歷史提供制度性保護，希望未來能與族人繼續合作，共同傳承布農族的歷史與山林智慧。

南投信義鄉丹大地區部落與雙龍國小學童在丹大拉芙嵐舊部落種下原生種樹苗，盼讓下一代都能記住布農族祖先過往的生活場域。（林保署南投分署提供）

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