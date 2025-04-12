大甲媽回鑾抵沙鹿 信眾鑽轎相迎

大甲媽祖回鑾傍晚抵沙鹿，信眾跪地鑽轎相迎。（記者張軒哲攝）

2025/04/12 17:11

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲媽9天8夜遶境進香之旅即將進入尾聲，大甲媽鑾轎今日上午回鑾台中市境內，上午從大肚、龍井一路北上，下午4時55分許，鑾轎在沙鹿區向上路7段與沙田路口，由清水警分局長蔡慶星率員警護轎進入沙鹿。今晚將駐駕清水朝興宮，今日適逢週末假日，信眾相迎鑽轎，場面熱鬧。

今年清水警分局特別準備「運動反光背帶」及「夾子燈」、「發光手環」，於大甲媽回鑾行程中沿途贈發，受到信眾歡迎。另外，Inside Taiwn曬台灣文化協會，帶領40位靜宜大學與勤益科大外國學生，與海線民眾一起製作潤餅、進行媽祖信仰導覽，許多外籍人士首度參加媽祖遶境，直呼大開眼界。

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大甲媽祖鑾轎於今日下午傍晚進入沙鹿區，清水警方呼籲，大甲媽回鑾時，各陣頭宮廟勿發生搶轎情事，避免推擠衝突衍生擦槍走火鬥毆事件，警方表示，大甲媽回鑾勤務，清水警分局布下重兵警力，全力維護媽祖鑾轎安全，警方將加強蒐證錄影，遇有衝突即刻依法逮人送辦，警籲各陣頭宮廟勿以身試法，警方執法絕不手軟。

Inside Taiwn曬台灣文化協會，帶領40位靜宜大學與勤益科大外國學生，與海線民眾一起製作潤餅。（記者張軒哲攝）

清水警分局準備「運動反光背帶」及「夾子燈」、「發光手環」，於大甲媽回鑾行程中沿途贈發，受到信眾歡迎。（記者張軒哲攝）

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