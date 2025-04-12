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    東吳大學澎湖縣校友會5週年慶 新校長詹乾隆跨海抵澎祝賀

    東吳大學校長詹乾隆（左），跨海抵澎參加澎湖校友會5週年慶。（記者劉禹慶攝）

    東吳大學校長詹乾隆（左），跨海抵澎參加澎湖校友會5週年慶。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/12 17:02

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕東吳大學澎湖縣校友會邁入5歲了！今（12）日在澎澄酒店辦理成立5週年慶，去年新上任的東吳大學校長詹乾隆以及社資長謝蕎卉、校友總會李佳倫專員一行，也跨海前來澎湖，帶來母校的祝福，並凝聚東吳校友向心力。

    詹乾隆校長也是東吳會計系畢業的校友，抵達澎湖時感受到澎湖校友會的溫馨及欣欣向榮的氣氛，也向校友報告母校近來的發展，大學部招生滿招，碩士班百分之95的招生數，學生數維持15000人，顯現各行各業在台灣各地辛勤耕耘，帶給母校無限的力量。

    餐會中，詹乾隆致贈母校的手作紀念餅，澎湖校友會長高子鵬也回贈澎湖限定的果茶禮盒給母校，雙方在餐會中交流融洽，澎湖也製作了成立5年來的紀念短片，分享點點滴滴。高子鵬感謝東吳母校前來澎湖，當澎湖校友的後盾，也介紹擔任貴賓的澎湖湖西南寮出生的傑出企業家趙金福董事長，感謝贊助澎湖校友會活動經費，並帶來精緻伴手禮同賀，讓澎湖校友賓主盡歡。

    此次參加校友橫跨3個世代、50年的歲月，最資深的有59級法律系的洪長岸、62級中文系的謝聰明老師、75級經濟系的會長高子鵬及音樂系林佩貞老師賢伉儷、81級資深媒體人劉禹慶、87級政治系吉貝國中吳憶如校長、94級歷史系顏家鴻律師等，來自各系級的澎湖傑出東吳校友齊聚一堂，澎湖校友會目前有會員近40人，持續歡迎新校友的加入。

    東吳大學澎湖校友會成立5週年，橫跨3個世代。（記者劉禹慶攝）

    東吳大學澎湖校友會成立5週年，橫跨3個世代。（記者劉禹慶攝）

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